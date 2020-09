Szettet sem tudott nyerni a Vasas a Kaposvár ellen

Legyőzte a Vasas Óbuda együttesét a Diamant-kupa elnevezésű előkészületi röplabdatorna első mérkőzésén a házigazda kaposvári csapat.

Rangos előkészületi röplabdatornának ad otthont három napon át a Kaposvár Aréna, a Diamant-kupán a a női röplabda Extraliga három meghatározó csapata, a Vasas Óbuda, a Békéscsaba, valamint a házigazda 1. MCM-Diamant Kaposvár vesz részt. A somogyiak a fővárosi együttessel játszották a nyitótalálkozót nézők előtt a Kaposvár Arénában.

Mindkét fél alaposan belekezdett, s így már az elejétől fogva óriási csata zajlott a pályán, nyoma sem volt a szezon eleji formának. A mérkőzés kezdetén még a vendégek álltak jobban, ám a Diamant fokozatosan átvette a mérkőzés irányítását és előbb ledolgozta hátrányát, majd a vezetést is átvette. Minden pontért alaposan meg kellett harcolniuk a feleknek, a kaposváriak pedig foggal-körömmel őrizték az előnyüket és be is húzták az első szettet. Olyan volt a hangulat, mintha éles bajnokit játszottak volna a lányok, ami nem is csoda, hiszen nem csak a sportolók, a szurkolók is ki voltak éhezve egy jó kis röpiderbire; legutóbb február végén, egészen pontosan 27-én lépett pályára az arénában a csapat.

A második játszmát is jobban kezdte a Vasas, s sokáig úgy tűnt, ezúttal elmarad a nagy feltámadás. Ám a szabadkai mester, Sasa Nedeljkiovic társulatát nem olyan fából faragták, mely feladja a küzdelmet: 22–22-nél utolérte riválisát, majd Tálas szemfüles ejtésével megnyerte azt a játékrészt is, így összességében megduplázták előnyüket a kaposi hölgyek.

Pocsékul kezdte a harmadik etapot (is) a házigazda, melynek támadásban és védekezésben is szétesett a játéka, az egyik labdamenetnél négyen nézték közelről ahogy közéjük esett a labda. A budapesti gárda pedig élt a lehetőséggel és tetemes, nyolcpontos (4–12) előnyre tett szert. De ahogy az előző két szettben, úgy ezúttal is jött a feltámadás, sőt ezúttal duplán is. Szedmákék kiváló játékkal eltüntették a különbséget, és így fej-fej mellett érkeztek a hajrához az együttesek. Kétszer is szettlabdához jutottak az angyalföldiek, de mindegyiket kivédekezték a hazaiak, akik viszont rögtön az első meccslabdájukat értékesítették.

Minden elismerést megérdemel az 1. MCM-Diamant Kaposvár, hiszen amellett, hogy 3–0-ra legyőzte az előző szezonban a Bajnokok Ligájában is részt vett Vasast, mind a három szettben képes volt a fordításra, sőt az utolsó játszmában kétszer is. Már most dörzsölhetik a tenyerüket a röplabdabarátok, hiszen ezen az összecsapáson is látszott, valami nagy dolog van készülőben Kaposváron, s az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb bajnokságára van kilátás. A kaposváriak szombaton 16 órakor a Békéscsaba ellen lépnek pályára az arénában.

1. MCM-Diamant Kaposvár–Vasas Óbuda 3–0 (22, 23, 25)

Kaposvár Aréna, 350 néző.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Kump (3), Király-Tálas (7), Szűcs K. (5), Bodovics (7), Helics (8), Klisura (17). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Kalmár V. (-), Djurics (-), Szedmák (2), Matics (6). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic. Másodedző: Böcz Dávid.

Vasas Óduda: Fábián (-), Török (11), Kalicanin (13), Zemovics (9), Takács D. (10), Strunjak (3). Csere: Juhár, Mihály (liberók), Nougeras (1), Ambrosio (2), Kiss G. (3). Vezetőedző: Jakub Gluszak.

Sara Klisura volt a pontkirálynő

Hosszúra nyúlt böjt után rendeztek újra nézők előtt röplabdamérkőzést a Kaposvár Arénában, s ez érezhető volt a lányokon és a szép számmal megjelent szurkolókon is. A kaposvári publikum űzte, hajtotta a kedvenceit, s amikor a legjobban kellett, azaz amikor hátrányban volt a csapat, akkor volt a leghangosabb. A magyar bajnokikon, illetve a nemzetközi kupában is minden bizonnyal az együttes mellé állnak a lelkes szimpatizánsok, s az is borítékolható, hogy egyre többen járnak majd ki a Diamant meccseire, hiszen a szakértő kaposvári szurkolók vevők a színvonalas játékra. Úgy tűnik, a somogyi megyeszékhelyen is plusz egy játékost jelentenek majd a drukkerek.

A találkozó pontkirálynője – 17 egységgel – az a Sara Klisura volt, aki már az előző szezonban is lettet a névjegyét a pontvadászatban. Király-Tálas Zsuzsanna is kitett magáért, hiszen kiválóan szolgálta ki társait, s a pontgyűjtésből is kivette a részét. De mindenki, aki pályára lépett hozzátette a magáét sikerhez.