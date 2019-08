Szombaton ismét dübörög a katlan Zselickislakon

Újabb motokrossz viadalt a zselickislaki sportcentrumban. A katlanba kilátogatók Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokság negyedik fordulóját kísérhetik figyelemmel.

A hazai mezőny mellett a környező országok képviseletében is nyeregbe szállnak versenyzők.

– Az elmúlt időszak versenyen rendre megtelt a nézőtér és igazán sokan jöttek szurkolni a motorosoknak – nyilatkozta lapunknak idősebb Németh Kornél a rendező Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület képviseletében. – Sok pozitív visszajelzésünk volt, így újabb felnőtt magyar bajnoki futamot is rendezhetünk. Az első osztály képviselői az élsport MX Open, valamint az élsport MX2 kategóriában mérik össze tudásukat. Feltételezhetően a magyar bajnoki címek is eldőlhetnek. A másodosztályban MX1, és MX2 kategória képviselői csapnak össze. Emellett az amatőrök és az utánpótlás is összeméri majd tudását.

A Németh Motokrossz Suli által szervezett viadalon itt lesz a HTS is, melynek színeiben Szvoboda Bence és Hugyecz Erik szerepel. Összesen közel több, mint százan állnak rajthoz augusztus 31-én, szombaton a zselickislaki krosszcentrumban. Az edzések 8.30 órától 12-óráig zajlanak, a verseny futamai 12.30 órakor kezdődnek, az eredményhirdetést 17 órára tervezzük. Utána egy meglepetéssel szeretnénk kedveskedni a kilátogató nézőknek. A Hangár rock együttes 19 órától élő koncerttel szórakoztatja a jelenlévőket.