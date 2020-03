Születésnapi ajándék Jászberényben

Magabiztos, 3:0 arányú győzelemmel köszöntötték tanítványai Sasa Nedeljkovicot, az 1. MCM-Diamant Kaposvár női röplabdacsapatnak vezetőedzőjét. A szakember március 6-án ünnepelte születésnapját, a lányok pedig az újabb három ponttal megerősítették első helyezésüket az Extraligában.

A hazai együttesben Szerényi Gréta, Silchenkova és Bulajic sem lépett pályára sérülés miatt, a JBRK ennek ellenére remekül kezdte a meccset. Faragó Fanni sáncolásaival és Borsos Lili szép támadás-befejezésével 10-7-re vezetett a házigazda az éllovas ellen. A vendégek időkérése azonban megtette a hatását: 10-11-nél már Makai Péter vonta maga köré a játékosait. Innentől kezdve elképesztően izgalmas volt a szett: Jessica Ventura leütésével 15-15 volt az állás, ám a következő három pont egyaránt a dunántúliak neve mellé került. 18-21-nél Ventura kétszer is villant, Borsos pedig kiegyenlített. 24-24 után aztán két kaposvári pont eldöntötte a játék sorsát.

A Diamant a második szett elején ellépett öt ponttal, és a folytatásban is kézben tartotta az irányítást. A JBRK mindössze 17 pontig jutott. A harmadik játszma elején mindkét térfélen gondok akadtak az összpontosítással, ugyanis mind a nyitásokba, mind a támadás-befejezésekbe viszonylag sok hiba csúszott. A folytatásban a kaposváriak akarata érvényesült, ami az eredményben is megmutatkozott. Úgy nőtt a bajnoki éllovas előnye, hogy közben egyre több fiatal röplabdázójának és cserejátékosának biztosított játéklehetőséget a vendégek születésnapos vezetőedzője, Sasa Nedeljkovic. Tóth Eszter még 17-21-re felhozta övéit, a 71 perces találkozó vége azonban egyértelmű volt.

Ezen az estén mutatkozott be a kaposvári felnőtt csapatban a 16 esztendős center, Kump Aliz, illetve a szintén 16 éves Tóth Jázmin, valamint az érettségi előtt álló Kalmár Viktória is bizonyíthatta tehetségét.

A Diamant a jövő pénteken, az UTE elleni hazai rangadóval folytatja bajnoki szereplését.

Jászberény VT – 1. MCM-Diamant Kaposvár 0:3 (-24, -17, -19)

Jászberény, 300 néző. V.: Vári, Horváth M.

Jászberény: Mészáros 2, Tóth E. 7, Faragó 5, Ventura 13, Radomszki 3, Borsos 6. Csere: Piatek (liberó), Mizsei, Szerényi 4. Vezetőedző: Makai Péter.

Kaposvár: Oblad 4, Tálas 2, Matic 14, Djuric 7, Szerencsés-Miklai 15, Szűcs K. 5. Csere: Szpin (liberó), Kalmár, Sipic 2, Hegyi, Tóth J. 3, Kump, Horváth A. 2. Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Az eredmény alakulása. I. játszma: 8:6, 15:16, 18:21. II. játszma: 3:8, 9:16, 13:21. III. játszma: 7:8, 9:16, 15:21.

Makai Péter: Tudjuk a körülményeket, de a csapat ilyen szerkezetben is összeszedte magát és jól játszott. Vannak bizonyos fegyelmezetlenségek, amelyek orvosolnunk kell és akkor még szorosabb meccseket fogunk majd tudni játszani. Nagyon örülök, hogy az egyaránt jászberényi nevelésű Faragó Fanni kezdőként, Mizsei Leila pedig csereként játszott stabilan és megbízhatóan.

Sasa Nedeljkovic: Készültünk a Jászberényre, de nem tudtuk, hogy többféle problémával küzdenek és két alapember nélkül fog kiállni ellenünk. A jászberényiek hiba nélkül játszottak az első szettben, mi viszont tizenegyszer rontottunk. Attól a pillanattól kezdve, hogy a nyitó játszmát megnyertük, nem volt kérdéses a szettek és a mérkőzés kimenetele. Igyekeztem minden játékosomnak megadni a lehetőséget, hogy szokták az impulzust. Mindenki odatette magát. Ezen az estén teljesen viszontláttam azt, amit szerettem volna.