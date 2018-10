Tetemes előnyről várhatja a visszavágót a Siófok KC

Tizenhárom gólos előnnyel várja az EHF-kupa második körének Vác elleni visszavágóját a Siófok KC, melyet szombaton, 18 órakor rendeznek a Kiss Szilárd Arénában.

A továbbjutás nem lehet kérdéses, siófoki oldalon már vélhetően a Győr elleni szerdai, hazai, illetve a vasárnapi, kisvárdai bajnokik vannak fókuszban. A váciak elleni mérkőzés jó felkészülés lehet ezekre, főleg, ha a piros-kékek Szilágyi Zoltán edző ígéretének megfelelően nem feltett kézzel érkeznek. Ez utóbbi nagyon jót tenne a mérkőzésnek. A tréner a napokban hosszabbított a váciakkal, ahogy a játékosok közül Helembai és Hámori is. Az utóbbinak például kifejezetten nem ment az odavágón, hisz gól nélkül zárt, a legeredményesebb Kácsor volt öttel, igaz tíz kísérletből.

Az említett hosszabbítások mellett még egy nagyon fontos hír érkezett Vácról; letették a Dunakanyar Kézilabda Akadémia alapkövét, a következő hónapokban épülő tornacsarnok mellett kollégium is készül a hírek szerint 3 ezer négyzetméteren. Nem épp eseménytelen napokon vannak túl tehát a piros-kékek…

Az EHF kupa visszavágóra visszatérve, Kirsner Erika, a váci klub elnöke megfogalmazása szerint; nem volt szerencséjük a sorolással, hogy a második fordulóban a Siófokot kapták. Igaza van, ráadásul a balatoniak pedig már az odavágón lerendezték a továbbjutást olyan teljesítménnyel, hogy Moen edző szerint, ha a jövőben is ilyen élesen és koncentráltan tudnak játszani, akkor meghatározóak lesznek a bajnokságban és az EHF kupában is. Miként Pastrovics Melinda kapusedző a klub honlapjának nyilatkozva elmondta eddig az egyéni képességek dominálnak, viszont most már egyre több a csapatjáték. Ha így marad, összejöhet az a „kiugró eredmény”, amit várnak a balatoniaktól. Ennek megalkotására három fronton – bajnokág, Magyar Kupa, EHF kupa – van még mindig esély.

Nehéz meccs vár a csurgóiakra a komlói katlanban

Nehéz találkozó vár a Csurgóra a szombaton a baranyai élcsapat, a Komló otthonában. A hazai együttes túl van az első nemzetközi kupaszereplésén, ahol egy ország szurkolt azért, hogy sikerüljön a továbbjutás az EHF kupában. Sajnos, nem sikerült a bravúr, hiszen Pireuszban mindent elkövetettek, hogy megnehezítsék a magyar alakulat helyzetét.

A Komló ennek ellenére becsülettel helytállt, és ezt a formát és győzni akarást szeretnék átmenteni a szombati találkozóra. Ennek megfelelően parázs csatára lehet számítani, hiszen a csurgói együttes egy győztes sorozatot tudhat a háta mögött és a tabella második helyén tanyázik. A Komló három győzelemmel és három vereséggel a nyolcadik.

A komlói katlanban azonban nehéz megszerezni a bajnoki pontokat, és Kilvinger Bálint vezetőedző tanítványai bár nehéz mérkőzésre számítanak, szeretnék megszerezni a győzelmet. A találkozót október 20-án, szombaton 18 órakor rendezik Komlón a városi sportcsarnokban. Huszár Hajnalka