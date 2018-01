Tíz edzőmérkőzés vár a kaposváriakra

Elkezdte a felkészülést az NB III. Nyugati csoportjának tavaszi folytatására a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgó-csapata. A listavezető somogyiakra nyolc hetes edzésmunka vár a márciusi rajt előtt.

Jó hangulatban érkeztek vissza téli pihenőjükről a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói. A játékosok a karácsonyi szünet alatt sem pihentek, hiszen mindenki kapott edzéstervet erre az időszakra. Az igazi munka azonban ezútan vár a keret tagjaira.

– Kemény felkészülés vár a fiúkra – fogalmazott Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – Az első héten rengeteg futás vár a játékosokra, s csak ezt követően kerül elő a labda. Remélem az az alap, amit most lerakunk, a bajnokság végégig kitart majd. Az edzőtábor során egy hét alatt három mérkőzést játszunk, ami nagy terhelést ad a játékosoknak.

– Remélem mindenki, mindennap azzal a tudattal kel fel, hogy megnyerjük a bajnokságot – mondta a játékosoknak Herczeg Erik, a Kaposvári Rákóczi FC ügyvezető-elnöke a hétfői kezdés alkalmával. – A célunk továbbra is változatlan: fel akarunk jutni a másodosztályba. Megpróbálunk első osztályú körülményeket teremteni. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően megújul az öltözőépület és regenerációs szoba, s számos új eszközt is beszerzünk.

– Nem tervezünk nagy változásokat a játékoskeretben – tette hozzá Herczeg Erik. – Érkeznek majd próbajátékosok, de nem kapkodjuk el az igazolásokat. A jelenlegi keretet alkalmasnak tartom arra, hogy kiharcolja a feljutást, de a támadószekciót azért szeretnénk megerősíteni.

A kaposváriaktól korábban két játékos távozott, mint arról korábban beszámoltunk Ludánszki Bence és Bakos Bence sem tagja már a listavezető Rákóczi keretének. A távozók listája tovább bővült, hiszen Vajda Roland a következő fél évet kölcsönben az NB III. Közép csoportjában szereplő Szentlőrinc együttesében tölti majd. A fiatal középpályást a fejlődése érdekében adják kölcsön a baranyai csapathoz.

Horvátországba utaznak

A kaposváriak tíz edzőmérkőzést is játszanak a felkészülés alatt. Elsőként a Somogy megyei első osztályban szereplő Balatonkeresztúr csapatát fogadják január huszadikán. Ezt követően a másodosztályú Zalaegerszeg, a szintén harmadosztályú Pécs és Szentlőrinc, a Tolnai megyei Tamási ellen is pályára lépnek Sóron Tiborék. Emellett még egy edzőtábor is szerepel a felkészülési programban. A kaposváriak február kilencedikén utaznak a horvátországi Zadarba, ahol az NK Sibenik, a Hajduk Split és az NK Zadar együttesei ellen is megmérkőznek. A felsoroltakon kívül még két felkészülési találkozó vár Rajczi Péterékre, amelyek még szervezés alatt állnak. A tavaszi első fordulót március első hétvégéjén rendezik. A Kaposvári Rákóczi FC a Dunaharaszti MTK csapatát fogadja majd a Rákóczi-stadionban.