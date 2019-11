Új kihívások előtt a kaposvári utánpótlást képző sportiskola

Változatlanul központi szerepet játszik a somogyi megyeszékhely sportéletében a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, amely immár nyolcadik éve működik a jelenlegi formában Kaposvár Megyei Jogú Város intézményeként, annak támogatásával és fenntartásával.

– Az akkori nehéz körülmények között is talpra álltunk, előrébb jutottunk – fogalmazott Dér Tamás, a sportközpont igazgatója. – A sportiskola ma meghatározó szerepet játszik Kaposvár sportéletében. Jelmondatunk: KASI az élsport utánpótlása. Bekerültünk a kiemelt fővárosi és vidéki sport­egyesületek közé. A régiósítás, a központi források elnyerése és elszámolása, a viselkedési normák változása, új kihívásokat jelentenek. A feladatok rendkívüli módon megnövekedtek, de álljuk a sarat.

Valamelyest megelőlegezett bizalomként kerültünk a kiemelt fővárosi és vidéki sportegyesületek illusztris körébe. A teljesség igénye nélkül a Honvéd, a BVSC, az MTK, az Újpest, a Vasas vagy vidékről a DVTK, a Szombathelyi Haladás, a Dunaferr, a Tatabánya tartozik ehhez a körhöz. Az EMMI forrást biztosít a sportszakmai többletfeladatok ellátásához. Ezzel új fejlődési formációs szakaszt nyithatunk meg Kaposvár utánpótlás-nevelésében. Különösen a sportiskola, egyszersmind a város eredményes egyéni sportágait illetően. Ezzel minden adott lesz ahhoz, hogy ezek a műhelyek tartósan a hazai élvonalba kerüljenek, régóta remélt nemzetközi eredményeket érjenek el.

Most először, lehetőség nyílik a felnőtt élsport feltételeinek kialakítására. Az eddigiektől eltérően az úgynevezett „kiemelt” csoportok számára mindent megadhatunk, ami a hazai, illetve a nemzetközi élvonal számára már magától értetődő, a kimagasló eredmények záloga. Most igazán közel kerülhetünk hatodik éve működő tehetségtámogató programunk, a Csik Ferenc Olimpiai Támogató Programunk jelmondatához: „Tartsuk Kaposváron Leendő Olimpikonjainkat”. Meghatározó együttállása a dolgoknak, hogy jelenleg korszakos jelentőségű sportberuházások zajlanak Kaposváron, melyek kivétel nélkül minden szakosztályunkat érintik. A két legjelentősebb beruházás a – Modern városok program részeként épülő – Kaposvár Aréna elnevezésű multifunkcionális sportcsarnok és az új tíz pályás versenyuszoda már átadásra került.

Az intézményben az edzői létszám is bővült, így több csoportban zajlanak a képzések.

– A korábbi 24 edző helyett 41 főt foglalkoztunk az intézménynél, többségüket megbízási szerződéssel – vette át a szót Lomnici Attila, a sportiskola igazgató helyettese. – Hisszük és valljuk, hogy a sporteredmények elérésében a megfelelő képzettségű, felkészültségű, kellően motivált edzői csapat biztosítása mindennél fontosabb. Mindannyian tudják, hogy az élethosszig tartó tanulás nem szlogen, hanem szükségszerűség. Szakosztályaink munkáját Gyivicsán Péter sportpszichológus és Fekete Judit gyógytornász, sport fizioterapeuta, évek óta segíti.

Ami a sportiskolában működő szakosztályokat illeti a kosárlabdázóknál volt a legnagyobb változás, de a többieknél is úgymond zajlik az élet.

– A nyáron átvettük a felnőtt és a fiú U20-as korosztály alatti összes korosztályt, így az összes utánpótlás korosztály – a korábbiakkal együtt – egy kézbe került – tájékoztatott Lomnici Attila. – Ez sportszakmailag optimális helyzetet eredményezett. Most már a junior (U18), kadet (U16) és serdülő (U14) csapatok is nálunk készülnek. Az összlétszám 212 fő. A korábbi 9 fő helyett 16 fő edzőt foglalkoztatunk a sportágban. Atlétikában az út elején járunk, mindent újra kell építenünk. A fiatal vezetőedző, Lukács Máté irányításával rutinosabb edzőnők dolgoznak. A szakosztály egy éves munkáját a közgyűlés júniusban, jóra értékelte. Birkózásban Fáth Bianka vb bronzot, testvére Fáth Laura Eb-5. helyet szerzett. A létszámot növelni kell, a létesítmény-helyzet javításán dolgozunk. Jégkorongban a 35 éves szlovén vezetőedző alatt, fiatal, saját nevelésű jégkorong edzők dolgoznak. Az irány jó. Mindenben (létszám, eredményesség) előre léptünk, ahhoz, hogy a sportág Kaposváron végképp teret nyerjen, több éves szisztematikus munkára van szükség.

Dzsúdóban a létesítmény-helyzet az új csarnok átadásával, kiváló, a létszám is megfelelő, az eredményességre sem lehet panaszunk. A felvevő egyesület sportolója (Boros Bence KJK) most augusztusban felnőtt vb-n indult. Úszásban óriási a fejlődés. A szakosztályi pontversenyben, 1 év alatt a 32. helyről a 18. helyre létünk előre. Tavaly novemberben az Országos Rövidpályás Bajnokságon Halmai Petra egy első helyezést szerzett. A 2019. évi korosztályos úszó országos bajnokságok közül a cápa ob-n Kakuk Koppány négy országos bajnoki címe mellé, három váltó aranyat is nyert. A gyermek ob-n Kováts Alex szerzett három egyéni elsőséget, a váltókban pedig egy arany volt a mérleg. Az új versenyuszodában, május végén rendkívül sikeres ifjúsági országos bajnokságot rendeztünk, decemberben az Országos Rövidpályás Bajnokság házigazdái leszünk. Az ifjúsági ob után azt mondták, hogy az olimpián kívül szinte minden fontos nemzetközi rendezvény megrendezésére képesek lehetünk.

Az élsport közvetlen utánpótlását biztosítják a megyeszékhelyen

Az elmúlt évekhez képest jelentős mértékben nőtt a sportolói létszám

A sportiskola hat szakosztállyal, több mint 500 fővel működik, tehát az elmúlt évekhez képest jelentősen emelkedett a sportolói létszám.

– A jelenlegi szakosztályok közül négy (atlétika, birkózás, cselgáncs, úszás), az úgynevezett kiemelt sportágfejlesztési (KSF) körben dolgozik – hangsúlyozta az igazgató. – A jégkorong és a kosárlabda társasági adókedvezményre jogosult látvány-csapatsport. A szakosztályoknál, különösen a két utóbbi Tao-s sportág esetében, az eredményes szakmai munka feltétele évről-évre az országos szövetséghez benyújtott pályázat sikeressége. A jelentős központi forrás elnyerése a város számára is megtakarítást eredményez. A Tao adta lehetőségekkel szélesebb értelemben is igyekeznek élni. Az utánpótlás-nevelés mellett folyamatos sportlétesítmény fejlesztésekkel, felújításokkal segítik a város sportját.