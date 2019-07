Újabb légiós érkezett a Kaposvári KK-ba

Ratszko Dramicsanyin után Julian Vincent Norfleet személyében újabb érkező légiós játékost jelentett be a Kaposvári KK NB I./A csoportos együttese. Az amerikai hátvéd egy éves megállapodást írt alá a somogyiakkal.

Norfleet Zalaegerszegen kezdte magyarországi pályafutását. Az 1991-es születésű, 190 cm magas, 86 kg-os játékos irányító és hátvéd poszton is bevethető. A 2016/2017-es szezon során 13,9 pont, 3,5 lepattanó és 3,6 assziszt volt az átlaga az alapszakaszban. A zalaiakkal egészen a bronzéremig jutott a bajnokságban. A zalaiaktól Szombathelyre tette át a székhelyét ahol bajnokságot és Magyar Kupa ezüstérmet nyerő csapat tagja volt. Másfél szezont töltött a Falco KC Szombathely szolgálatában.

Onnan 2019-ben tizenhárom összecsapást követően Govens érkezése miatt távozott. Valamennyi meccsén kezdőként lépett játéktérre és 11.9 pontot, 3.8 lepattanót és 4.6 gólpasszt ért el átlagban. Országon belül váltott, mivel az Atomerőmű SE szerződtette a vállsérülése miatt időlegesen távozó Shannon Evans helyére. A tolnaiaknál aztán hét meccsen 9,6 pont, 2 lepattanó, és 2,9 gólpassz volt az átlaga. Márciusban Szekszárdon lágyéksérvvel műtötték, így ki kellett hagynia a szezon során.

– Mindenképp olyan kosárlabdázóban gondolkodtunk, aki már bizonyított Magyarországon – mondta Norfleet érkezésével kapcsolatban Puska Zoltán, a Kaposvári KK-t működtető kft ügyvezetője. – Elsősorban hátvéd posztra igazoltuk, de segítségünkre lehet irányítóként is. Az amerikai játékossal egy éves szerződést kötöttünk. Markovics Luka távozásával kapcsolatban annyit mondanék, hogy csakúgy, mint a többi kosárlabdázónk számára neki is nyitottá tettük a folytatást. Jól érezte magát nálunk és mi is szerettük volna megtartani, számoltunk vele. Emellett tudni kell, hogy magánélete is Székesfehérvárhoz köti, és anyagilag kedvezőbb lehetőséget választott. Ez is szerepet játszott a visszatérésében. Hír még, hogy Kocsis Zalánnal nem sikerült megállapodni a közös folytatásról, így távozik klubtól.