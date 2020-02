Vác és Debrecen után a Siófok lehet a végállomás a Kastamonunak

Folytatódik az EHF kaland; a címvédő Siófok KC a kieséses szakaszban, a legjobb négy közé jutásért vívott párharc első mérkőzésén a török Kastamonu Beledyesi otthonában lép pályára vasárnap, 14 órakor. A találkozót a Sport2 televízió élőben közvetíti.

A nyolc közé két magyar klubbon át vezetett a törökök útja; a selejtezőben a Vácot verték, majd a csoportban a Debrecent megelőzve sikerült továbbjutniuk. A Vácnál összevetésben kettővel voltak jobbak (58-56), a hazai hétgólos sikerük volt a továbbjutás záloga, bár a visszavágón már az első félidőben ledolgozták a hátrányukat a Duna-partiak, akik végül „csak” öttel nyertek és kiestek.

A csoportkörből a leggyengébb teljesítménnyel, három győzelemmel és három vereséggel, hat ponttal jutott tovább a nyolcba a Kastamonu. Ilyen kevés ponttal csak az orosz Lada érkezett még a kieséses szakaszba, amely lényegesen jobb a töröknél, ám az ő hármasukban nem volt olyan klub, amely mindenkitől kikapott volna. A védekezésük sem az igazi, a nyolc továbbjutóból a Podravka mögött övék a második legtöbb kapott gól!

A csoportot egy Debrecen elleni hazai (30-31), majd egy Thüringen elleni idegenbeli vereséggel (24-27) indították, majd kétszer nyertek a pont nélkül záró cseh Banik Most ellen, majd Debrecenben aratott kétgólos győzelmüknek (34-32) köszönhetően mentek tovább másodikként a négyesükből úgy, hogy a végén még egy otthoni bukás (24-30) is belefért a Thüringennel szemben. Egy hajszálon múlt tehát, hogy a Siófok nem a Debrecennel meccsel most a legjobb négyért…

Siófoki szempontból persze mindegy, hisz a törökökkel hasonló játékerőt képviselő Debrecent is kilenccel verték idegenben, bajnokin. Az utazás szempontjából mindenképp rosszabb a török ellenfél, mely gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával készülhetnek. A balatoniak ugyanis egyértelmű esélyesei nem csak ennek a párharcnak, hanem az egész sorozatnak, melyben címvédőhöz méltón szerepelnek!

A német Thüringen mellett az egyedüliek, akik veretlenül jutottak tovább a csoportjukból, ráadásul övék a legtöbb lőtt gól is! Tomoriék erejét jól mutatja, hogy a téli válogatott szünetet követően minden sorozatot – Magyar Kupa, bajnokság, EHF kupa – egybevetve már tizenöt veretlen találkozónál járnak! Finoman szólva nagy meglepetés lenne, ha ez a török együttes vetne véget Szikoráék remeklésének.

A házigazdák keretében akad egy, a somogyiak számára is „ismerős” kézilabdázó a horvát beálló, Seric Andrea, aki az első bajnoki bronzérmet követő, kissé kaotikus 2012/13-as szezonban szerepelt Siófokon. A bajnokságot ötvennégy góllal zárta, majd a horvát Zelina játékosa lett, ebben az EHF kupa szezonban a hat csoportmeccsen eddig kilenc gólt jegyez.

Az utóbbi mellett további négy – Pandzic, Kayimova a kapuban, Woloszyk, Uskova a mezőnyben – légiósa van a Kastamonunak, melynek legjobb góllövője ebben a sorozatban az ötvenötször eredményes török Iskit. Az utóbbi mellett a csoportból való továbbjutást jelentő debreceni győzelem főszereplői a szintén török Coskun, illetve Iskenderoglu voltak hét-hét találattal. Ezúttal azonban talán nem túlzás kijelenteni, a Vác és a Debrecen után a harmadik magyar klub, a Siófok már a végállomást fogja jelenteni a Kastamonunak.