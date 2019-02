Verte a lilákat a Kaposvár

Az UVSE Hungest Hotels csapatát fogadta a Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. B csoportjának 13. fordulójában.

A hazai medencében pólózó somogyiak a harmadik negyedben nyújtott remek támadójátéknak köszönhetően megszerezték második győzelmüket.

A találkozó előtt két hazai jubilánst is köszöntettök, hiszen Tóth Kristóf századik, míg Juhász-Szelei Norbert kétszázadik OB I.-es mérkőzésén ugrott vízbe a fővárosiak ellen. A jó hangulatot nem csak a köszöntések, hanem Kovács Olivér távoli gólja is megalapozta. Hiába mutatott be azonban több nagyszerű védést is Nemes Balázs, Konarik Ákos és Baksa Benedek révén fordított az elsőosztály B csoportjának meglepetéscsapata. Nikola Giga akciógóljának köszönhetően végül döntetlennel zárult az első felvonás.

A másodikat Vigvári Vendel éppen csak becsorgó gólja vezette be, majd Korbács Gábor növelte a lilák előnyét. Hiába próbálkoztak becsülettel a hazaiak a kapufa több alkalommal is meggátolta őket a hátrányuk ledolgozásában. Sántavy Máté és Kovács Olivér azonban végre bevette Bisztitsányi Dávid kapuját, de Aranyi Máté centergólja miatt a vendégek fordultak előnnyel.

A nagyszünet után Tóth Kristóf és ifjabb Berta József révén fordított a Kaposvár, amely remekül védekezett ebben a játékrészben. Ráadásul támadásban is jól ment a somogyiaknak, hiszen Pataki Gergely center- és Varga Zsolt akciógóljával hárommal ellépett az ellenfelüktől.

Az utolsó negyedben kapkodva, sok hibával pólóztak a fővárosiak, de így is fel tudtak zárkózni. Az utolsó fél percben még az egyenlítésért is támadhattak, de az újpestiek, de idősebb Berta József tanítványainak sikerült kibekkelniük a támadást, így megszerezték első hazai sikerüket.

A véghajrához érkezett az OB I. alapszakasza, hiszen már csak egy fellépés vár a kaposvári pólósokra. Amennyiben a Tatabánya elleni alsóházi rangadót is megnyerik a somogyi pólósok, úgy jó előjelekkel várhatják a rájátszást.

id. Berta József: Vágytunk a visszavágásra, hiszen kikaptunk Budapesten. Ezen a mérkőzésen is jól játszott, nagyot küzdött az UVSE, azonban taktikus játékkal vissza tudtuk fogni a lendületüket. A csapatom odatette magát, jól játszott és megérdemelte a sikert.

Benedek Tibor: Kihasználta az erőfölényét és a rutinját a Kaposvár. Győzni jöttünk, benne is volt a találkozóban a siker, de a harmadik negyedben fölénk nőtt a hazai csapat. A negyedik negyedben esélyünk volt a felzárkózásra, de a kaposváriak ki tudták bekkelni a végét.