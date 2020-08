Virth Balázstól tanulhattak pillangózni a Jövő Bajnokai

A dél-dunántúli régió tehetséges úszói, azaz a Jövő Bajnokai számára tartott elméleti és gyakorlati képzést Virth Balázs mesteredző.

A kaposvári születési mesteredző, Virth Balázs újra szülővárosában tartott edzést, ezúttal a Jövő Bajnokainak. Kapás Boglárka felkészítője a dél-dunántúli régió kiemelt ifjúsági úszóit ezúttal a pillangóúszásra oktatta. Az elméleti és gyakorlati előadásába olyan alaptechnikai feladatok kerültek bele, amelyek az úszásnem hatékonyságát, gazdaságosságát tudják növelni. A programon részt vevő harminckét úszó számára a hangsúly a tanult alapfeladatok elsajátításán, illetve gyakorlásán volt.

– Jól sikerült a program – mondta Virth Balázs, aki Újpest edzőjeként Kapás Boglárka felkészülését is koordinálja. – A pillangóúszás gyakorlatain mentünk végig, amelyek az edzés végére már jól néztek ki. Voltak benne olyan elemek, melyeket ismertek a fiatalok, de voltak számukra újak is. A terv, hogy megpróbálunk minél több ilyen technikai jellegű foglalkozást tartani a Jövő Bajnokainak. Mivel most kezdték újra az úszást, így nem terheltem túl őket a szombati edzésen, de azt láttam rajtuk, hogy fogékonyak, technikailag ügyesek. Elégedett voltam velük.

– A kiválasztott gyerekek minden hónapban részt vesznek valamilyen fejlesztő, a technikájukat javító programon – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Ezúttal Virth Balázs tartott nekik egy foglalkozást, akivel már tavaly októberben is találkozhattak. Akkor a gyorsúszás, most pedig a pillangóúszás volt a porondon. Balázs előbb egy videón mutatta be az edzést, majd következett a gyakorlat, amely közben próbálta javítani a hibákat.

Virovecz Richárdtól megtudtuk, hogy az elmúlt hónapban Horváth Péter a hátúszás rejtelmeibe vezette be a fiatalokat, míg előtte Kovács Ágnes tartott nekik egy motivációs előadást.

