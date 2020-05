Visszatérhetnek az utcai pályákra a kosarasok is

Lassan immár három évtizede íródik az utcai kosárlabdasport magyarországi története. Ha minden jól alakul, akkor idén sem szakad meg ez a remek sorozat.

Minderről a Magyar Kosárlabda Szövetség honlapjának, a hunbasket.hu-nak nyilatkozó Kucsera József nyilatkozott, aki a hazai streetball sorozat főszervezője.

Kucsere bízik benne, hogy idén nyáron is lesznek rendezvények. A szigorú egészségügyi rendelkezések bizonyos mértékű lazítása után kiemelte: minden a vírushelyzet további alakulásán múlik, de a dolgok jelenlegi állása alapján úgy gondolja, az évad második felében, júliustól már lehet streetball-rendezvényeket tartani.

Kucsera hangsúlyozta, a rendezvények helyi főszervezőivel folyamatosan tartja a kapcsolatot, s hozzátette: telefonon, e-mailben nagyon sokan érdeklődnek náluk, lesznek-e szabadtéri kosárlabda fesztiválok.

Ahhoz, hogy streetballokat tudjanak tartani, a rendező városok önkormányzataival szerződéseket kell még kötni. Az biztos, hogy a helyzetre való tekintettel – bár valószínűleg a rendezvények többségénél (leszámítva a szeptember végi Kosárlabdázás Napja záróeseményt) a résztvevők, érdeklődők összlétszáma nem éri majd el a kritikus 500 főt – fokozottan figyelnek majd a higiéniai előírások betartására, s várhatóan kordonokkal választják majd el a játékosokat, valamint az érdeklődőket, barátokat, szülőket.

Kucsera elárulta: jelen pillanatban is több verziójuk van, szeretnének minél több, legalább 5, de lehetőség szerint inkább 6 rendezvényt megtartani, akár még úgy, olyan módon is, hogy egy adott hétvégén két streetballt szerveznének. Egy ilyen „duplázás” tavaly már volt, amikor egyik nap Kecskeméten, a másikon pedig Nyíregyházán rendeztek streetballt. A háttérben tehát zajlik a szervez(ked)és, a főszervező elmondta: olyan helyszínek is intenzíven érdeklődtek az esetleges rendezés iránt, ahol egyébként, az eredeti tervek szerint a szezon első felében lett volna streetball.