Waltner csak a lelátóról segítheti együttesét

A játékosállománya alapján, a bajnokság elején sokkal többre tartott Nyíregyháza Spartacus FC csapatát fogadja a Merkantil Bank Liga NB II. tizenharmadik fordulójában a Kaposvári Rákóczi FC. A vasárnap 15.30 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti majd.

A nyíregyházi klub kilenc nyeretlen mérkőzés után edzőt váltott, majd Lengyel Roland irányításával a Békéscsabát és a Budafokot is legyőzték. Ennek ellenére is csupán három győzelem áll a táblázaton tizennegyedik Spartacus neve mellett.

– Nem lett más csapat a Nyíregyháza az új edzővel, sőt, ahogy hallottam ugyanazt a vonalat követik, mint korábban – mondta a soron következő ellenfélről Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Úgy vélem elhamarkodott volt az edzőváltás. Biztos, hogy nem az új edző munkája, hogy két mérkőzést megnyertek, hiszen kedden még Bozsik József tartotta az edzést, szerdán pedig már nélküle verték meg a Békéscsabát. Ennyi idő alatt senki sem tud csodát tenni, de adott egy új impulzust. Hozzáteszem: a Nyíregyháza jobb csapat annál, mint a tabellán elfoglalt helyezése mutat. Biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen az előző szezonban is nagyszerűen szerepeltek.

A Rákóczi ellenfelével ellentétben remekel. A feljutó zöld-fehérek az első forduló óta nem találtak legyőzőre, s az előkelő negyedik helyet foglalják el a tabellán.

– Természetesen ezúttal is a győzelem lebeg a szemünk előtt – mondta Waltner Róbert, aki eltiltása miatt csak a lelátóról nézheti a mérkőzést. – A csapatom soha nem lép pályára feltartott kézzel. Bárki is legyen az ellenfél mindig a maximumot akarjuk kihozni magunkból. Remélem, hogy ez győzelemmel fog párosulni, valamint a veretlenségi sorozatunkat is szeretnénk minél tovább kitolni.

– Sajnos továbbra is van sérültünk, de Somlyai Nóra remek munkát végez. Neki köszönhetően páran már visszatérhettek – tette hozzá Waltner Róbert.