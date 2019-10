A Clippers idegenben ütötte ki a tavalyi döntőst (videó)

Az eddig oaklandi székhelyű Warriors az elmúlt öt szezonban nem talált legyőzőre a Nyugati főcsoportban, most viszont komoly pofonba szaladt. A kudarc úgy talán még fájóbb lehetett a gárdának, hogy ez volt a bemutatkozó meccse új otthonában, a San Fraciscó-i Chase Centerben.

A folytatásban pedig a Warriors már nem érte utol ellenfelét. Egyik csapat védekezése sem működött igazán jól, így fordulhatott elő, hogy a Warriors 122 szerzett pontja ellenére is simán, 19 ponttal veszített.

Patrick Patterson szórta a hármasokat:

Make that a career-high SIX threes for @pdpatt . pic.twitter.com/ajCRtyT7dn

Mindkét együttesben egyformán hat játékos jutott el legalább tíz pontig. A Clippersben Lou Williams 22, Kawhi Leonard 21, míg a Warriorsban Stephen Curry 23, D’Angelo Russell pedig 20 pontot szerzett.

Kawhi Leonard 21 ponttal és 9 asszisztal zárta a meccset:

🖐️ @kawhileonard lifts the @LAClippers over GSW with 21 PTS and a career-high 9 AST! #KiaTipOff19 #ClipperNation pic.twitter.com/WCj1bcmTqj

— NBA (@NBA) October 25, 2019