Infantino és Putyin elégedettek a munkával

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a szervezet moszkvai, a 2026-os világbajnokság rendezéséről is döntést hozó kongresszusának záróbeszédében elmondta: a jövő júniusi választáson újra jelölteti magát.

A 48 éves olasz-svájci sportvezető 2000-től állt az európai szövetség (UEFA) alkalmazásában, amelynek 2009-től főtitkára volt, 2016 februárja óta pedig a FIFA elnöki tisztségét tölti be.

Egy nappal az oroszországi világbajnokság rajtja előtt a szerdai eseményen felszólalt Vlagyimir Putyin orosz elnök is, aki beszédében dicsérte Infantinót a FIFA vb-rendezéssel kapcsolatos előkészületei miatt. Ezt korábban a sportvezető is megtette az orosz elnökkel, elismerő szavakkal illette a vb házigazdáit. A korrupciós botrányok miatt távozó korábbi FIFA-elnökkel, Sepp Blatterrel is jó kapcsolatot tartó

Putyin szerint Infantino „nagyon nehéz időszakban” lépett a FIFA élére, és „a frontvonalba kerülve igazi harcosként” nagyon jó munkát végzett.

„A FIFA elnöke mindig nagyon pozitívan viszonyult az országunkhoz” – emelte ki az orosz elnök. A vb-rendezés kapcsán elmondta: több százezer külföldi szurkolót várnak, akiknek

érezniük kell „az oroszok vendégszeretetét és barátságos természetét”.

A kongresszus első részében Thomas Peyer a FIFA pénzügyi vezetője elárulta: „erős bevételeket” vár a 2022-es, katari vb-től. Hozzátette: a 6,56 milliárd dolláros (1790 milliárd forintos) bevétel 53 százalékát a közvetítési jogok teszik ki, az összbevétel 70 százalékára már megkötötték a szerződéseket. A befolyt összegek lehetővé teszik a szervezet számára, hogy a 211 tagszövetségnek 1,5 millió dolláros támogatást nyújtson, ami 20 százalékos növekedést jelent a korábbihoz képest.

A folytatásban a tagok 35 igen és 156 nem szavazattal elutasították az emberi jogok megsértése miatt tett palesztin szigorító javaslatot. A FIFA leszögezte, hogy az elmúlt három év során hozott reformjaival már teljesítette a kötelezettségvállalásait.

A kongresszus fő pontja a 2026-os vb-rendezés megszavazása volt, amelynek során eldőlt, hogy nyolc év múlva az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesznek az akkor már 48 csapatos torna házigazdái.

Borítókép: Vlagymir Putyin orosz elnök (j) és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a FIFA moszkvai kogresszusán 2018. június 13-án, egy nappal a 2018-as labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt.

MTI / AP / Alekszandr Zemljanyicsenko