Kiakadtak a szurkolók, kővel szórták meg a Benfica buszát

Az eset csütörtök este történt, azt követően, hogy a gárda első bajnokiját játszotta a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhítése után. A csapat a Tondella elleni gól nélküli döntetlent követően utazott vissza az edzőközpontba, amikor megtámadták a buszt.

CMTV: As imagens do crime. Autocarro do Benfica foi atacado na A2. pic.twitter.com/auw1xF1AJz

— olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) June 4, 2020