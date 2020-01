Mbappé és Sterling magasan a legdrágább játékosok

A svájci CIES sporttanulmányi központ által kidolgozott algoritmus alapján a Paris Saint-Germain csatára ezzel messze megelőzi klubtársát, a brazil Neymart, akiért 2017-ban a franciák 222 millió eurót fizettek a Barcelonának, ám most már „csak” 100 milliót ér.

– közölte a hír hallatán a 21 éves Mbappé, aki 2018-ban 180 millióért igazolt Monacóból Párizsba.

A CIES rangsorának

Lionel Messi, a Barcelona hatszoros aranylabdás argentin csatára 125 milliót, míg Cristiano Ronaldo, a Juventus portugál sztárja 80,3 milliót ér.

#CIES have released a list of the most valuable players in the top five leagues. #Mbappe, #Sterling and #Salah top the list, while #Neymar and #Ronaldo find themselves in unfamiliar territory. Do you agree with the rankings?

#Sancho #Mane #Kane #Messi #365scores pic.twitter.com/kZ82nRAZF9

— 365Scores (@365Scores) January 8, 2020