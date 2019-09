Ronaldo: több aranylabdát érdemlek Messinél

A 34 éves portugál labdarúgó – aki eddig ugyanúgy ötször nyerte meg a France Football modernizált díját, mint Messi – elárulta: karrierje alkonyán szeretne még többet begyűjteni a sportág egyik legjelentősebb egyéni elismeréséből.

– fogalmazott kedden a brit ITV-n, Piers Morgannak nyilatkozva Ronaldo.

Az Európa-bajnok portugál válogatott ötszörös Bajnokok Ligája-győztes csapatkapitánya azt mondta, nem barátok Messivel, de hálás neki azért, hogy a szereplésével őt is jobb teljesítményre sarkallta.

– osztotta meg hitvallását Cristiano Ronaldo.

A legjobb BL-gólszerzők – érdemes megnézni Messi és Ronaldo felemelkedését:

The rise of Cristiano Ronaldo and Lionel Messi is mesmerising 🤯🔥 pic.twitter.com/cfkvx6N5MI

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 17, 2019