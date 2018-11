Ez a zsoldos jelző nem túl hízelgő a csapatsportokban. Azt sugallja, hogy valaki – elsősorban játékos, de lehet szó edzőről is – pusztán a pénz által vezérelve hoz döntéseket, érzelmek nem kötik az éppen soros csapatához, és ha bárhonnan jobb ajánlattal kecsegtetik, könnyű szívvel odébb áll. Leginkább külföldiekre, tehát légiósokra gondolunk a zsoldos szó hallatán, hiszen ők eleve a hazainál jobb feltételek – lásd, magasabb jövedelem – miatt építik a karrierjüket a hazájuktól távol.

Pedig nem ártana árnyalni a képet.

Nemcsak azért, mert mindenki zsoldos, aki fizetésért kötelezi el magát az élet bármilyen területén, hanem azért is, mert igazságtalanul általánosít ez az értelmezés. Attól, hogy valaki légiós, lehet ünnepelt kedvenc, ha tudása javát nyújtja rendszeresen, a teljesítményével megszolgál minden érte vagy neki kifizetett fillért, és erre számtalan példa akad szerte a világban.

Eszünkbe juthatnak a női kosarasok is. Az Euroliga döntőjébe elsősorban légiósok vezették el a Sopron Basketet az idén tavasszal, akkora szívvel játszva, hogy az még az ellenfelek csodálatát is kiváltotta. Közben akadt nem is egy magyar játékos, akik idény közben váltottak klubot, nem titkoltan a busásabb fizetés vette rá őket a költözésre. A válogatott ma és a jövő héten Európa-bajnoki selejtezőt játszik, szinte csak sorcsapás akadályozhatja meg, hogy kijusson a jövő évi kontinenstornára. Az engedélyezett egy honosított játékos státuszának betöltésére felkért Turner Yvonne – aki két és fél éve magyar állampolgár is, de még sohasem szerepelt a magyar nemzeti csapatban – azonnal igent mondott nemcsak az Eb-szereplésre, hanem a mintegy egy hónapig tartó felkészülésre is. Márpedig ezt a zsebe bánja, mert így nem szerződhet a nyáron az észak-amerikai női profi ligába, a WNBA-be.

Cyesha Goree egy éve mutatkozott be honosítottként a válogatottban, a nyáron Győrből Velencébe szerződött, és most eredetileg nem volt tagja a keretnek. Szükség lett rá, szombaton szóltak neki, hogy mégis jönnie kellene, és bár volt programja a jövő héten, csak annyit kérdezett, hogy mikorra kell érkeznie. Néhány nap múlva csatlakozott is a csapathoz, és arra kérdésre, mit szólt a váratlan meghíváshoz, azt felelte, neki megtiszteltetés, ha ezt az országot képviselheti. Ugyanakkor akadt olyan játékos is, aki sérülésre hivatkozva el sem ment az edzőtáborba, a klubjában pedig vidáman kosarazik hétről hétre.

Szóval nem árt ezt a zsoldos jelzőt megfontoltan használni.