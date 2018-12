Néhány nappal ezelőtt szereztem tudomást arról, hogy megdőlt a hotdogkolbász-hajítás és -elkapás világcsúcsa. Mivel a lényeg az, hogy a dobó által indított passzt egy kiflivel kell elkapni, mondhatjuk úgy is, új rekordja van a kolbászdobáson alapuló hotdogkészítésnek. Nagyjából 21 méteres repülés után landolt a kolbász a kettévágott kifliben. A Guinness-féle rekordok listájára is bekerült az eredmény. Sportértéke vitathatatlan, bár álmatlanságot aligha okoz a sportrajongók körében. Még ha a magyar klasszikus, a közepébe fúrt lyukkal rendelkező kiflibe dobták volna be azt a kolbászt… No, ahhoz már nagyon pengének kellene lenni.

Aki gyerekkorát több évtizedes távolságból kénytelen felidézni, minden bizonnyal ráébredt már, hogy a statisztikák egyre inkább belopakodnak mindennapjainkba. Manapság minden fel van jegyezve, le van mérve, ki van számolva.

Talán már egy lepényevőversenyt sem lehet úgy megrendezni, hogy annak örök nyoma ne maradna.

Lehetőséget biztosítva az utókornak arra, hogy a jelen lepényeit befalók teljesítményét össze tudja hasonlítani a jövő lepényevőinek képességével. Ez persze beláthatatlan távlatokat nyithat meg a lepénykészítők és a versenyszervezők felelősségével kapcsolatosan.

Ha már a haszontalanság és a statisztikák ilyen szépen egymásra találtak a sporttal (is), talán ideje lenne elgondolkodni azon, vajon nem maradnak-e ki láthatólag igen fontos elemek a sport körüli méricskélésből. Ott van mindjárt a köpködés, ami valamiért számos sportág képviselőinek kedvenc időtöltése. Az még érthető, hogy a pályán futkározó játékos a fokozott nyáltermelésre nem nyelései számának növelésével reagál. A pálya mentén, az oldalvonalon kívül tanyázó sporttársak, pláne az edzők köpködésének okát (és célját) viszont aligha találhatjuk meg az erőteljes mozgásra adott reakcióként.

Némelyeknek még úgy is tűnhet, pusztán rossz szokásról van szó. Tévednek. Sokkal inkább a bajtársiasság jele ez. Minél többet köpködnek a pálya szélén, a játéktéren küzdők annál inkább érezhetik, hogy nincsenek magukra hagyva az ellenféllel szemben. Egy csapat vagyunk, együtt köpünk.

A legbájosabbak a fejhallgatóval és mikrofonnal felszerelt amerikaifutball-edzők. Minden nyálkibocsátás előtt el kell mozdítaniuk a mikrofont, mert útban lenne. Az adatgyűjtési mánia hatására előbb-utóbb el fogunk jutni odáig, hogy a mikrofonlehajtások számát a meccs-statisztikák között láthassuk viszont. Ki fog derülni, hogy a köpködések száma hogyan aránylik a csapat sikereihez.