Balássy Betty és Varga Feri: Miksával lett teljes a  család

Az énekes házaspár harmadik gyermekének születése a vártnál kicsit jobban meggyötörte az édesanyát, ám ezután Miksa Bendegúz már csak kellemes meglepetéssel szolgált. Ötödik gyerekként életének két hónapja alatt tökéletesen átvette a ritmust, és beilleszkedett a családba – írja a Vasárnap Reggel legfrissebb száma.

A Miksikének becézett csöppség már öt kiló húsz deka, gyönyörűen fejlődik, próbálja tartani a fejét, és hihetetlenül nyugodt. A szülei szerint ez Betty mindvégig kiegyensúlyozott és nyugodt terhességének köszönhető, pedig sokat dolgoztak a várandósság közben is. Mindketten kiveszik a részüket a kisgyerek neveléséből. Nem osztják fel a munkákat, mindenki mindent csinál – másképp nem is működhetne az életük.

Az édesanya szerint gyorsan beállt az életük a normális kerékvágásba, éjszaka is csupán egyszer kell felkelniük a babához.

Még az első gyereknél találtuk ki ezt, így legalább az egyikünk végigalussza az éjszakát. Annyira természetes lett minden, amit körülötte kell csinálni. Nem kerítünk nagy feneket annak, hogy kisbaba van a házban. Már a levegővételéből hallom, hogy mi baja lehet: éhes, vagy fáj a pocakja, vagy nem jól fekszik. A kisbabát nem zárjuk el hermetikusan a külvilágtól. Éljük az életünket, a nagyobb gyerekek egész nap körülötte szaladgálnak, megy a móka, a kacagás. Miksike a mi életünkbe csöppent, és ezt meg kell szoknia – meséli Betty.

Feri bevallja, hogy ráférne egy háromnapos alvás, de úgy véli, hogy igazán nincsen oka panaszra.

Néha félek a felelősségtől, hiszen az első házasságomból született kettővel együtt öt gyerek sorsa függ tőlem. Húsz éve őrlődöm, eleinte azért, hogy egészségesen szülessenek, majd hogy hogyan tudom ezt végigcsinálni. Vannak álmatlan éjszakáim, felébredek, azon morfondírozva, hogy sínen van-e minden. Az biztos, hogy ennyi gyereknek nem tudok majd lakást, autót venni. Ehelyett erkölcsileg úgy indítjuk el őket az életben, hogy megállják a helyüket. Azt tanítottam nekik, hogy ne a maguk, hanem mások hibájából tanuljanak. Az a fontos, hogy sikeresek legyenek az élet minden területén.

Betty nem akar főállású anya lenni

Az énekesnőnek eszében sincs lemondani az éneklésről, pedig három gyermek mellett már élhetne kizárólag családanyaként.

Nem fogok depressziós anyaként otthon csücsülni, nem az én világom. Állandóan pörgök, két mosás között tanítok, dalt készítek, műsoron ötletelek. Természetes egyensúlyt igyekszem létrehozni a munka és a gyereknevelés között. Azzal pedig egyáltalán nem törődöm, hogy minél hamarabb visszanyerjem a régi alakomat. Mondják is, hogy a harmadik gyerek után sokkal nehezebb regenerálódni, ezt látom magamon. Most a kissé bővebb ruhadarabokat részesítem előnyben, ahol nincsenek előtérben a tejtől duzzadó kebleim. A férjemmel továbbra is tökéletes szimbiózisban élünk. Összekapaszkodunk és megyünk előre, de az is előfordul, hogy üvöltünk egy nagyot, aztán hagyjuk a másikat egy kicsit gondolkozni, majd folytatjuk, mintha mi sem történt volna.