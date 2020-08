Kóbor János tisztázta, miért van kórházban zenésztársa, Benkő László

Az Omega billentyűsének hétvégén keltették halálhírét, de szerencsére erről szó sincs.

Kóbor János mondta el, miért van kórházban zenésztársa, Benkő László. Szerinte a billentyűs fejben kicsit elhagyta magát, és ez hathatott ki az egészségére – írja az Origo.

A hétvégén az Origo is megírta, hogy az Omega billentyűse jó ideje kórházban van. Valaki pedig elindított egy lavinát azzal, hogy Benkő László meghalt. Végül az együttes hivatalos Facebook-oldalán adtak ki egy rövid közleményt, hogy Benkő László él. Kóbor János egy lapnak mondta el, mit gondol az egészről: „azonnal intézkedtünk, hogy lekerüljön a halálhíre mindenhonnan. Nem is értem, sok zenész meg szakmai portál is kitette, hogy Laci elhunyt, utána sem jártak, mi az igazság.”

Arról, hogy Benkő László miért van kórházban, Kóbor János azt mondta a lapnak: „Laci két hete elesett az utcán. Eltört a térde, a bordája. Nem volt mese, a lábát műteni kellett. Az operáció jól sikerült, át is vitték a rehabilitációra, de akkor előjöttek a régi gondok. Sajnos tüdő- és mellhártya-vizesedése lett, ráadásul a fekvőgipsz miatt nem is tud mozogni. Nagyon kiszolgáltatottnak érzi magát.”

„Aggasztóbb az állapota, mint korábban volt, mert most fejben egy picit elhagyta magát, rossz a kedve. Nem hagyjuk neki, hogy a negatív gondolatok elhatalmasodjanak rajta: például hogy ő már nem jön ki a kórházból. Rossz lelki állapotban van, érzelmileg megviseli a helyzet, ez hatott ki az egészségére is szerintem. Megijedt, de a családja mindennap ott van vele, én pedig naponta hívom. Tartjuk benne a lelket. Reméljük, minden rendben lesz” – mondta Kóbor János.

Borítókép: Benkő László billentyűs a megalakulásának 55. évfordulóját ünneplő Omega együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2017. december 28-án.