Megrázó üzenetet kaptak Fábián Juli szerettei

A decemberben elhunyt énekesnő neve láttán az ismerősöknek összeszorult a szíve.

Fábián Juli telefonszámát újra értékesítették, így a minap a rokonok, barátok – akiknek nem volt szíve törölni Juli számát – ezt az értesítést kapták a minap: „Fábián Juli csatlakozott a Viberhez! Üdvözölje még ma!”

A telefonszolgáltatóknál ez normális ügymenet – ugyanakkor érthető, hogy egy gyászolót ez szíven üt. Mint arról a Bors Online beszámol, Juli barátai a Facebookon osztották meg egymással az érzéseiket:

„Én azt hittem, amikor megláttam, hogy elájulok!”

– írja az egyikük, „Anyával ugyanez volt… sokszor felhívtuk a baleset után, hogy halljuk a hangját a rögzítőn… egyszer csak felvette egy női hang” – idéz egy másik barátot a portál. „Nekem is felugrott és engem is szíven ütött…” „Ez tegnap nekem is megdöbbentő volt, miután pittyegett a hang, hogy új felhasználó csatlakozott a rendszerhez….” – mesélték mások.

Juli daganatos betegségben szenvedett évekig. 2017. december 16-án hunyt el Budapesten az énekesnő, aki 37 éves volt.

Borítóképünk forrása: Facebook / Fábián Juli hivatalos oldala. Fotós: Csiszér Ágota