Új helyszínen, egy külön univerzummal jön a VOLT!

Június 26-29. között mindenki Sopronra figyel. Papa Roach, Black Eyed Peas, Slash, Ugly Kid Joe, Robin Schulz, Lost Frequencies, Parov Stelar, Novelle Vague, Cypress Hill és ez még csak egy része a fellépőknek.

A VOLT fesztivál idén is készül és nem csak a zenei felhozatal lesz erős: a fesztiválozók több különböző konténerbuliban is részt vehetnek a Magenta Univerzumban, lesz kertmozi, utcaszínház, ismerkedés est Korda György és Balázs Klári vezetésével, Volt Art különleges színpaddizájnokkal, klasszikus Ki-Mit-Tud?, számtalan gyerekprogram, fotó- és láthatatlan kiállítás, piknik a 1989-es évet idéző diszkóval és sportolási lehetőségeket is kínálnak.

Új helyszínen a VOLT

A fesztivál indulása óta állandó kérdés az esemény helyszíne. Nem véletlen, hiszen az 1993-ban mindössze 800 néző részvételével a Soproni Sportcentrumban elindult VOLT

már az első évtizedben Magyarország egyik leglátogatottabb vidéki fesztiválja és egyben legfontosabb turisztikai eseménye lett.

A sportcsarnokot 2001-ben nőtte ki, ekkor költözött át a Lővér Kempingbe, amely több, szomszédos területtel együtt 2018-ig adott otthont a VOLT-nak.

2016-ban, a Modern Városok Program kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök úr vetette fel először, hogy Sopron megérdemelne egy szabadtéri fesztiválhelyszínt, amely városi méretű rendezvények mellett a VOLT megrendezésére is alkalmas lehet.

A Kormány erre a célra közel 1 milliárd forint támogatást biztosított Sopronnak, a beruházás pedig tavasszal indulhatott el.

Sopron vezetőivel az év végén megállapodást kötöttünk, amely biztosítja, hogy a VOLTnak legalább 10 évig Sopron ad otthont – részletezte Lobenwein Norbert, a Telekom VOLT Fesztivál alapítója.

Ahogyan azt Dr. Farkas Ciprián, Sopron tanácsnoka elmondta – Az előző év végén egy hatalmas ajándékot kapott Sopron, amikor a kormány, forrást biztosított egy olyan szabadtéri rendezvényhelyszín kialakításához, amely városi események és a fesztivál lebonyolítására is alkalmas. A folytatás pedig innentől garantált, hiszen a város vezetése az alapítókkal az év végén egy tízéves szándéknyilatkozatot is aláír, és biztosítottuk egymást arról, hogy

Sopron és a Telekom VOLT Fesztivál egymás nélkül elképzelhetetlen.

A VOLT fesztivál turizmusra gyakorolt hatása

Németh Anna, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója kiemelte, hogy a fesztivál a régiónak a turizmus szempontjából történő felemelésében és népszerűsítésében is nagy szerepet játszik, hiszen ilyenkor olyan rétegeket is el tudnak érni, amelyeket az év más időszakaiban, egyéb csatornákon nem.

A VOLT idején jellemző érdeklődés pedig igencsak tapintható:

megtelnek a szállodák, az éttermek, a kávézók, a parkok, az utcák, a terek, fiatalok, idősebbek és családok érkeznek a hűség városába Magyarországól és külföldről egyaránt.

– tette hozzá Dr. Farkas Ciprián.

Hazai sztárfellépők

A magyar zenei élet színe-java is fellép: a 30 éves Tankcsapda és a 15 éves Halott Pénz is jubileumi koncertshow-val készül, amelyen színpadra áll velük Rúzsa Magdi, Papp Szabi, Mentha és a Wellhello is.

A Telekom VOLT Fesztivál EDM fronton is erős

Olyan előadók ígérnek felejthetetlen partykat, mint a Grammy-díjra is jelölt Robin Schulz, Lost Frequencies, Parov Stelar, Martin Solveig, Friction, a Kollektiv Turmstrasse, de a finomabb zenét kedvelőkre is gondoltak a szervezők, így a Kruder & Dorfmeister, a Nouvelle Vague, vagy az olasz származású amerikai dalszerző-zseni, Laura Pergolizzi, azaz LP is koncertezik majd Sopronban.

Retró a VOLTon

Nem lesz hiány retróból sem. Tavaly is őrületes retróbuli kerekedett Sopronba, idén még nagyobb party várható: a kilencvenes-kétezres évek legendás bulisorozatának VOLT-változatában az egykori slágergyárosok térnek vissza június 27-én, hogy olyan dalokat adjanak a közönségre, amelyektől éveken át dallamtapadásuk volt. (Most újra lesz!) Jön a 2 Unlimited, a Culture Beat, Sash!, a magyarok közül pedig a Kozmix, a Hip Hop Boyz, Náksi, Betty Love, az UFO és DJ André.

Nem csak a zene kap szerepet a fesztiválon

Idén visszatérnek a legnagyobb dumások: Fábry Sándor és Janklovics Péter fellépése próbára teszi majd a rekeszizmokat, lesz TÁP Színház, de olyan nagyszerű előadókat is vendégül lát a VOLT, mint Dr Csernus Imre, Zacher Gábor, Hevesi Kriszta, vagy a Szépírók társaságának tagjai.

A Highlights of Hungary elhozza az év leginspirálóbb történeteit, mint noÁr, az Adománytaxi, Köbli Norbert producer és Ruben Brandt, valamint a Ligeti Bolt, a POKET és a Telep alapítói.

Minden nap detox jógával indíthatjuk a napot, illetve a kihagyhatatlan eleme a Fesztiquiz, melynek során a résztvevők értékes VOLTos ajándékokkal lehetnek gazdagabbak.

Az adrenalin-junkie-kat idén is várja a több mint 30 méter magas óriáskerék, amely a HungaroControl jóvoltából épül fel, de lesz bungee jumping, dodgem, katapult, trambulin és ping pong is.

A „Sopron, a csillagok városa” projekt

Ebben az évben is tovább gyarapodik a Csillagok Városa projekt gyűjteménye: a Depeche Mode által inspirált,

a zenekar tagjai által dedikált szoborszéket június elejétől bárki megtekintheti és kipróbálhatja a soproni Széchenyi téren található Dömötöri Cukrászda teraszán,

és a fesztiválon pedig két újabb ef. Zámbó alkotást adnak át a Slipknotnak és a Halott Pénznek.

A már több, mint 40 darabot számláló gyűjtemény lelőhelyeiről itt tájékozódhatnak az érdeklődők.

A VOLT fesztivál a gyerekekre is gondol

11 éves kor alatt mindössze egy VOLT Fesztiválról készült rajz a belépőjük, és olyan különlegesen izgalmas programokon vehetnek részt, mint a fesztivál színfalai mögött tett látogatás, a bábszínház, a hangszer-próba, vagy a színes-vidám pom-pom party.

A képzőművészet iránt érdeklődőket Nagy László tervezőgrafikus plakátkiállítása és az Amikor Galéria várja, ahol a ‘90-es évek popkulturális plakátjait tekinthetik meg.

Kastélyok a VOLTon

A fertődi Esterházy-kastély és a nagycenki Széchenyi-kastély ismét jelen lesz a VOLT-on.

A nagy történelmi múltú kastélyok fotófalainál korabeli időutazóként, akár Esterházy „Fényes” Miklós herceg fertődi, vagy Széchenyi István gróf nagycenki kastélya előtt is fotózkodhatsz, és hasznos fesztivál ajándékot is kaphatsz az örökséghelyszínek sátránál.

VOLT-os karszalaggal a fesztivál ideje alatt és a fesztivál utáni héten (2019.06.26-2019.07.07) mindkét kastély, a barokk pompájú fertődi Esterházy-kastély és a reformkori elegancia nagycenki Széchenyi-kastélya, a Széchényi-örökség térítésmentesen látogatható.

A fertődi Esterházy-kastély és a nagycenki Széchényi-örökség is vár a VOLT idején.

Nemes ügyek felkarolása

Idén otthont ad a Palacsinta fesztiválnak: ahol a palacsintakészítők különlegesebbnél különlegesebb finomságait kóstolhatják meg a látogatók, a Poncichter Negyedben pedig a legkiválóbb pincészetek borai közül válogathatnak.

A fesztivál idén is feladatának tekinti a nemes ügyek felkarolását és a társadalmi szerepvállalást. 2019-ben együttműködik az Út a Mosolyért Alapítvánnyal, valamint a Média Unioval, amely ebben az évben a tanári pálya megbecsülésének növelését tűzte ki céljául.

A VOLTon idén helyet kap a Láthatatlan kiállítás is, amelyen bárki kipróbálhatja, milyen látássérültként létezni. A fesztiválozók ebben az évben is többször használható és visszaváltható repohárból fogyaszthatják italaikat.