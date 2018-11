Ukrán és román munkás tolja a somogyi talicskát

Nem szokatlan manapság, hogy román és ukrán vendégmunkások dolgoznak Somogy megyében. A legtöbben az építőiparban tevékenykednek. Hozzáértők szerint sok szakember már elment a megyéből, ezért van szükség a határon túli munkaerőre.

Több kisebb-nagyobb beruházásnál is külföldi vendégmunkások dolgoznak Somogyban. Fonyódon például ukránok tevékenykednek a sportcsarnok környékén. – Ez természetes dolog – mondta Hidvégi József, Fonyód polgármestere. – A magyarok már nyugatra mentek, mert ott jobban megfizetik őket, a románok és az ukránok pedig idejönnek, mert hazájukban keveset keresnek.

– Alapozásnál dolgoznak a vendégmunkások – folytatta Hidvégi József. – A vállalkozók ezért brigádokat hoznak el külföldről. Nagyon lelkiismeretesen végzik a munkájukat – ezt saját szememmel láttam – szorgalmasabbak, mint bárki más – tette hozzá Fonyód polgármestere.

Kaposváron is több helyszínen dolgoznak külföldi vendégmunkások. Információink szerint a Honvéd-iskolánál és a színház felújításánál is vannak románok és ukránok, de úgy tudjuk, hogy a 67-es gyorsút építésénél is dolgoznak külföldiek. A megyeszékhelytől 25 kilométerre Igalban pedig száznál is több vendégmunkás tartózkodik.

– Odessza mellől érkeztek a legtöbben – fogalmazott Obbás Gyula, Igal polgármestere. – Van köztük kárpátaljai magyar is, de többségük ukrán. Összesen 120-an vannak Igalban, de nem helyben dolgoznak, hanem Tabon és Tamásiban. Nálunk csak elszállásolva vannak különféle apartmanokban. Az önkormányzatnak is van két vendégháza, azt is kiadtuk nekik.

– Egy szervező cég hozta őket ide – hangsúlyozta Obbás Gyula. – Ők bonyolították le a munkavállalói engedélyt és az itt tartózkodás feltételeit is ők szervezték meg. Néhányan beszélnek magyarul is, de van velük tolmács. Azért jöttek erre a környékre, mert itt sokkal több pénzt keresnek, mint Ukrajnában. Gyakorlatilag mindenki a munka miatt van itt, letelepedni senki nem akar, egyszer haza szeretnének menni – tette hozzá Obbás Gyula.

Vissza kell állítani a szakma becsületét

Daxner Gábor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Somogy megyei elnöke szerint, nehéz megmondani, hogy mennyi külföldi vendégmunkás dolgozik a megyében. Az viszont biztos, hogy az építőiparban van a legtöbb ukrán és román dolgozó. A tapasztalatok szerint sok magyar szakember, mint például a kőművesek, ácsok és vasbetonszerelők már külföldön vagy Győr és Budapest környékén dolgoznak. Utóbbi két városban ugyanis kétszer annyit is kereshetnek, mint a megyében.

Daxner Gábor szerint Somogyból a szakma „krémje” ment el, ezért van szükség külföldi munkásokra. Az itteni fizetés ugyanis lényegesen több, mint Ukrajnában vagy Romániában. A VOSZ Somogy megyei elnöke hangsúlyozta: már a 24. órában vagyunk, így állami beavatkozásra lenne szükség. Vissza kell állítani a szakma becsületét és olyan fiatalokat felvenni az iskolákba, akiket tényleg érdekel az adott szakma. Emellett vonzóvá kellene tenni a szakmunkás pályát, a munkabéreket pedig megemelni.