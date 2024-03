Élő legenda

Kozsó a kilencvenes években lett ismert először az Alavajárók, majd az Ámokfutók nevű formációjával, amely olyan slágereket adott a bulizenére kiéhezett magyar fiataloknak, mint a Robinson, a Hold dala, az Ezüst eső, vagy éppen a Szomorú szamuráj. Nehéz lenne azonban felsorolni azokat a dalokat, amelyeken társszerzője, vagy producere volt az évek során, hiszen a kétezres éveke elejének és a kilencvenes évek magyar könnyűzenei életének aktív formálója volt. Ő találta ki és indította el a zenei pályán többek között az All4Love, a Bestiák, a Picasso Branch és a Shygys nevű popegyütteseket.

Delfintelepítésről most sem tudunk, de arról igen, hogy Kozsó a hétvégén még feltűnhet a Balatonnál, ugyanis a holnapi nap Somogyba szólítja a munka, mert szombaton Balatonmáriafürdőn zenél. Saját bevallása szerint is imádja a Balatont Kozsó, ezt az is bizonyítja, hogy rendszeresen jár ide fellépniHa nem ismernéd Kozsó zenéjét, adunk egy kis emlékeztető!