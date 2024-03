– Ötven év felett, különösen a nyugdíjazást követően különösen fontossá válhatnak a párkapcsolatok, hiszen ebben a korban az életkörülményekben is gyakran negatív változások következnek be – mondta Balatincz Gabriella kaposvári szakpszichológus. – Statisztikailag bizonyított tény, hogy a párkapcsolatban lévők tovább élnek, és elsősorban is azok, akikre a kiegyensúlyozott, harmonikus együttlét a jellemző. Nyugaton nem csak magasabb az átlag­életkor, de az ottani idősek érzelmileg is gazdagabb életvitelt folytatnak, mint ahogy az öregkorról is egészen másként vélekednek. Magyarországon régi beidegződések alapján gyakran úgy tekintenek erre az időszakra, mint ami tehetetlenséggel, magányossággal, elbutulással jár, és az öregséggel le kell mondaniuk számos dologról is. Ezt pedig az érintettek, mint megmásíthatatlan tényt, gyakran tudomásul is veszik.

A párok kapcsolatában is gyakran változás következik be: ritkábban beszélgetnek, különösen egymásról, a kapcsolatukról esik kevesebb szó, a problémákért inkább a másikat hibáztatják, a szexualitás is egyre inkább háttérbe szorul. Sajnos hazánkban nagyon magas a válások száma, de akik hosszú éveken át kitartanak egymás mellett, nagyobb valószínűséggel maradnak együtt életük végéig. Ezek a kapcsolatok azonban sokszor a megszokáson vagy az egymásra utaltságon alapulnak.

Gyakori jelenség, hogy az erősebb fél, tapasztalva társa inaktívvá válását, egyre inkább érvényesíteni szeretné akaratát, megjegyzéseket tesz a másik állapotára, ami tovább rombolja annak önbizalmát.

A teljes érzelmi elsivárosodásból pedig gyakran lehetetlen kitörni, még ha valamelyik félben van is erre irányuló szándék. Persze idős korban sem mindenki fogadja el ezt az állapotot, főleg azok nem, akik még egészségesek, fizikailag is aktívak, igénylik az érzelmileg tartalmasabb együttlétet, az intimitást, a kiegyensúlyozottabb szexuális életet.

Ők másik kapcsolatban keresik a boldogulást, és élvezni akarják az életet, amíg lehet. Egyre többen veszik igénybe a társkeresők szolgáltatását, köztük azok is, akik korábban valamilyen okból magányosak voltak, így próbálva elviselhetőbbé tenni a még hátralévő éveiket.

Természetesen vannak olyanok is, akik egy életet leéltek egymás mellett szeretetben, harmóniában, és a kölcsönös tisztelet, az egymásra figyelés átsegítette őket a legnagyobb nehézségeken is. Ők tisztában voltak azzal, hogy egy igazán jó kapcsolat nem működik magától, mint ahogy az együttélési kultúrát tekintve is jócskán van még tanulnivalónk – mondta Balatincz Gabriella.

Verset tanultak, kerámiát gyűjtöttek egymás kedvéért

A Kun házaspár nemrég ünnepelte házasságkötésük 55. évfordulóját, kapcsolatuk azonban már hét évvel korábban kezdődött. Amikor az együttélés mellett döntöttek, már alaposan megismerték egymást. – A másik tisztelete mind a mai napig meghatározó a kapcsolatunkban. Bár a természetünk némileg eltér egymástól, az alapdolgokban teljes köztünk az összhang – emelte ki Kun Istvánné. A párja szerint mindkettőjük számára mind a mai napig a család a legfontosabb, a két gyermekünk nevelését tekintve sem volt köztük soha nézeteltérés. Az is kiderült róluk, hogy az érdeklődési körükben voltak ugyan különbségek, de ebben a kérdésben is hamar egyetértésre jutottak. A férj nem szeretett szavalni, de a felesége kedvéért – aki kiváló versmondó – gyakran adta fejét verstanulásra. Élete párja ugyanakkor a Petőfi-kutatásban és a bagolykerámiák gyűjtésében támogatta őt. Mindketten jó egészségnek örvendenek, és bevallásuk szerint addig szeretnének élni, amíg fontosak gyermekeik, unokáik számára és adni tudnak nekik…