Új taggal bővült a megyei nyugdíjasszövetség: nemrég a bolhói nyugdíjasok közössége döntött a csatlakozás mellett. – Már egy ideje egyetlen vármegyei szervezethez sem tartoztunk, ugyanakkor szeretünk énekelni, táncolni, emiatt hiányzott a fellépések hangulata és a baráti kapcsolatok – mondta érdeklődésünkre Raczkó Tiborné klubvezető, aki tizenegy éve irányítja a csapatot. – Korábban az IKÖSZ rendezvényein szoktunk szerepelni, az utóbbi időben azonban ezek is elmaradtak – tette hozzá a klubvezető.

Megtudtuk azt is, hogy az 1998-ban alakult társaság létszáma jócskán megfogyatkozott az elmúlt időben, jelenleg mindössze tizenketten vannak. Két zenésztársuk, Gyurokovics Tibor harmonikán, míg Kurucz János hegedűvel és szaxofonnal kíséri őket a fellépéseiken. Horvát kapcsolatokat is ápolnak, a verőceiekkel és az újgráciakkal találkoznak rendszeresen különféle rendezvényeken.