Somogy helyzetéről szóló előterjesztést és jóváhagyták az idei költségvetést is.

Fontos téma volt még a több újdonsággal is szolgáló 2024-es programtervezet, amelyet kiegészítések és pontosítások után fogadott el az elnökség. Ennek részeként meghatározták a kistérségi kulturális bemutatók helyszíneit és időpontjait. Ennek értelmében a Dráva-menti Nyugdíjas Klubok Köre május 25-én 10 órakor a zákányfalui kultúrházban, a Kaposvár és Környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás május 11-én szintén 10 órakor a hetesi faluházban, a Kaposvár Kelet Nyugdíjas Kistérség a Kaposvár Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szervezeteinek Kulturális Kistérségével közösen május 25-én 9 óra 30 perckor a nagyberki általános iskolában, a Kelet-Balatoni Nyugdíjas Kistérségi Társulás május 23-án 10 órakor a balatonföldvár Bajor Gizi Közösségi Házban, a Nyugat-Balatoni és a Marcali környéke Nyugdíjas Kistérségi Társulás a Pogány-völgye Nyugdíjas Kistérségi társulással összevontan június 1-én 10 órakor a mesztegnyő művelődési házban, a Koppány-völgye Nyugdíjas Kistérségi Társulás május 11-én 14 órakor a kisbárapáti kultúrházban, végül a Nyugdíjasok Rinya Menti Kistérségi Társulása június 14-én a Nagyatád Kulturális Központban tartja a bemutatóját.

A közelmúltbeli ülésen egyebek mellett tárgyaltak még a küldöttgyűlés lebonyolításának technikai kérdéseiről, tájékoztató hangzott el a tagdíjfizetés helyzetéről, és aktuális témákról is szót ejtettek a tanácskozás résztvevői.