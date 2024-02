Megtudtuk, a napokban elkészült költségvetés alapján bizakodással tekintenek az idei esztendő elé. – Néhány éven keresztül a pályázatunkat is elutasították, az évi 250 forintos tagdíj elinflálódott, és egyéb forrásból is csak szűkösen volt bevételünk. Komoly fordulópontot jelentett a tavalyi esztendő, amikor is 600 forintra emeltük a tagdíjat, és pályázat útján is nagyobb bevételre sikerült szert tennünk – összegezte eredményeiket. Az idén szponzori és települési önkormányzati támogatásokból, valamint az adók egy százalékából is szeretnének többletforráshoz jutni. Ez utóbbiból tavaly alig több mint 50 ezer forint folyt be, mely jelentősen elmaradt a vártnál.

2024-ben is kiemelt céljuk, hogy megfelelő tartalékot képezzenek. Az egyesület legfontosabb kiadásai között a működési költségek mellett, a vármegyei szintű rendezvények költségei, a kistérségek támogatása, a szövetség különböző elismerési formái adományozásának költségei, valamint a kistérségi és nagyobb tagszervezeti rendezvények támogatása szerepelnek. Az elnök szerint a korábbinál is szigorúbb takarékosságra lesz szükség, fontos a fegyelmezett tagdíjfizetés, mert az az egyik legfőbb tervezhető bevételi forrásuk. Szigorú gazdálkodással terveznek az egyesületben.