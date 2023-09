Az előző szezon végén megsérült fiatal tehetség nagy reményekkel várja az új évadot, amelyben csapatától a tavalyinál jobb idényt remél.

– A tavalyi esztendő volt az első évem a Kometa Kaposvári KK együttesével, hogy együtt edzettem és együtt játszottam velük – kezdte Halmai Dániel. – Úgy érzem jó volt az előző idény, kaptam lehetőséget az edzőtől is, bízott bennem, ezt pedig próbáltam meghálálni, illetve ott segíteni a csapatot, ahol tudtam, leginkább védekezésben, de azért támadásban is. A szezon nem úgy sikerült, ahogy terveztük, előrébb szerettünk volna végezni, de úgy hiszem sokat fejlődtem. Nyilvánvalóan éreztem egy kis stresszt az elején, az edzéseken és az első mérkőzéseken, de elég befogadó volt a társaság, segítettek is az idősebb játékosok, meg ugye több fiatal is volt a keretben. Úgyhogy meccsről meccsre egyre nyugodtabb lettem, s az edzéseken is egyre jobban éreztem magam. Nagy lehetőség volt, hogy a szezon végén már egyre több szerepet kaptam, bár volt tétje a találkozóknak, de nem akkora, mint az idény elején és így több lehetőséghez jutottunk mi fiatalok. Persze próbálta mindenki megmutatni, – és szerintem ez sikerült is – hogy milyen valójában.

Az első két felkészülési mérkőzésüket magabiztosan nyerték a kosarasok az NB I/B-s Pécs és a horvát másodosztályban szereplő Eszék ellen. A Kecskemét ellen először kikaptak, majd a visszavágón sikerült győzniük. A XI. Morgen Ferdinánd emléktornán a cseh Basket Brno legyőzésével döntőt játszhattak, ahol a hosszabbítás után a házigazda paksiak örülhettek. A XII. MTOK Orosz László Emléktorna döntőjében ugyancsak a Paks bizonyult jobbnak. A szezon előtti főpróbán pedig hátrányból tudtak győzni a Honvéd ellen. A hazai Orosz László Emléktorna fináléjában Halmai Dániel érdemelte ki a legjobb kaposvári játékosnak járó trófeát.

– Ugyanúgy idén is megkapjuk a lehetőséget, mindenkinek van lehetősége bizonyítani – folytatta a tizenkilenc éves kosárlabdázó. – Voltak rosszabb napjaim, meg rosszabb meccsek, de akkor is mindenki ugyanúgy száz százalékot nyújtott és ez volt a legfontosabb. Van még lehetőségünk fejlődni, jobban összeszokni, összességében pedig hasznosnak gondolom az edzőmeccseket és az edzéseket. Az Orosz László Emléktornán sajnálom, hogy a második mérkőzésen kikaptunk és így nem tudtuk megnyerni a tornát, az lett volna a legfontosabb, nem ez az egyéni díj, de azért örültem neki.

A nyáron új vezetőedző is érkezett a kosarasokhoz Váradi Kornél személyében, aki az U19-es férfi válogatott szövetségi edzőjeként dolgozott.

– Többen már dolgoztunk együtt Váradi Kornéllal a válogatottban és szerintem megtaláltuk a közös hangot, mert fiatal edző, mindenkinek segít és jó hangulatban telnek az edzések is – emelte ki. – A csapaton belül is jó a hangulat, szerintem jók lesznek az új játékosok, támogatnak minket, s remélem mindenki megtalálja a helyét a csapatban és egy jó szezont tudunk futni.

Halmai Dániel még június elején sérült meg a szezon utolsó meccsén a Paks ellen.

– Az utolsó mérkőzés utolsó percében valaki ráüthetett a kezemre és a középső ujjamban elszakadt a szalag az ujjpercnél, meg is kellett műteni, utána hat hetet hagytam ki a labda nélkülözésében – fogalmazott a fiatal sportoló. – Azon kívül tudtam kondizni, meg ilyen edzéseket végezni, csak labdát nem tudtam fogni, és a hat hét letelte után térhettem vissza rendesen. A gyógytornásszal folyamatosan csináltam a gyógytornát és jól van az ujjam, nem akadályoz semmiben, bár nem hajlik úgy, mint régen. A sérülés miatt az U20-as Európa-bajnokságot is ki kellett hagynom, pedig ott voltam Kecskeméten. Úgy beszéltük meg az edzővel, hogy elmegyek az edzőtáborba és ha jó lesz a kezem az Eb-re, valamint bekerülök a keretbe, akkor elmegyek a kontinensviadalra. Végül úgy jött ki, hogy pár nappal az utazás előtt vették ki a drótot a kezemből, nem is nagyon tudtam mozgatni, így úgy döntöttünk, hogy nem megyek, mert elég kockázatos lett volna, hiszen bármilyen gyors mozdulatnál újra elszakadhatott volna a szalag.

Halmai Dániel hozzátette: az idei szezonban is szeretné segíteni a csapatot, illetve minden meccsen, minden edzésen száz százalékot nyújtani és minél többet fejlődni.