A Falco KC Szombathely címvédőként, míg a Kometa Kaposvári KK egy csalódást keltő alsóházi szereplés után egy tizennegyedik hellyel a háta mögött vág neki az új idénynek.

A holtszezon jelentős változásokat hozott, átalakult a játékoskeret és július közepén kinevezték a korábbi vezetőedző, Ivan Rudez utódját, Váradi Kornél személyében. Távozott a csapattól Michael Hughes, Tomislav Gabric, Isiah Brown, DeSean Parson, valamint bejelentette visszavonulását a csapatkapitány, Hendlein Roland, aki a folytatásban szakmai tanácsadóként segíti a klubvezetés munkáját.

Érkezett viszont Fazekas Máté mellett négy légiós, Milos Koprivica, Derek Jackson, Remy Abell és Josh Cunnungham. Utóbbi azonban családi okokra hivatkozva közös megegyezéssel már el is hagyta a fedélzetet. Végül az argentin élvonalban is megforduló, amerikai Ronald Jackson szerződtetésével lett újra teljes a keret, mely az előszezon során kilenc edzőmérkőzést játszott. Ebből hatot megnyert, hármat pedig elveszített a Váradi-csapat, mely kétszer az Atomerőmű SE, egyszer pedig a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét ellenében maradt alul.

Felkészülési eredmények (további részletekért KATT a mérkőzésekre)

Kaposvár–PVSK 90–67

Osijek–Kaposvár 64–81

Kecskemét–Kaposvár 77–70

Kaposvár–Kecskemét 72–66

Brno–Kaposvár 74–90

Atomerőmű–Kaposvár 92–97 – hosszabbítás után

Kaposvár–NKA Pécs 88–82

Kaposvár–Atomerőmű 69–90

Budapesti Honvéd–Kaposvár 75–77

Mestermérleg

– A tervezett munkát elvégeztük, a csapat jól reagált – fogalmazott Váradi Kornél, a Kaposvári KK júliusban kinevezett vezetőedzője. – Felépítettük magunkat az elképzeléseknek megfelelően, de hátráltató tényező volt, hogy egyetlen egy felkészülési mérkőzésen sem tudtunk teljes kerettel kiállni. Bogdán Benedek még most sem áll a rendelkezésünkre. A lejátszott mérkőzésekkel összességében elégedett vagyok, a játékunk folyamatosan fejlődött. Most viszont egy másik „tánc” következik, a bajnokságban a mérkőzések képe változni fog. Hiszek benne, hogy jó úton járunk és megfelelően felkészültünk a rajtra.

– A körmendi csarnok egy igazi katlan, mely hatalmas segítséget nyújt a hazai csapatnak – fogalmazott a szakember, akit a bajnoki rajtról és az elvárásokról kérdeztünk – Egy kosárváros csapatáról beszélünk, mely tavaly bronzérmes lett és tovább tudta folytatni a megkezdett munkát. Felkészültünk a játékukból, de nagy hangsúlyt fektettünk a sajátunkra is. Igyekszünk majd kontrollálni a meccs ritmusát, de a közönség mellett egy igazi X-faktor is lapul az ellenfél vonalaiban. Ferencz Csaba a távoli dobásaival bármikor képes megváltoztatni egy mérkőzés dinamikáját. Ezért is lesz fontos a megbeszélt taktikai elemek betartása. Azt viszont le kell szögezni, hogy a két klub az idei szezonban teljesen más célokért küzd.

Játékoskeret Paár Márk, Szőke Bálint, Yake Matthew, Ronald Jackson (amerikai), Derek Jackson (amerikai), Fehérvári Gergő, Milos Koprivica (szerb), Remy Abell (amerikai), Halmai Dániel, Antalics Dániel, Fazekas Máté, Puska Bence, Hajduk Attila, Krnjajski Boris, Bogdán Benedek.

Vezetőedző: Váradi Kornél. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Menetrend Alapszakasz – Odavágók

09.29. 18 óra, Körmend–Kaposvár

10.06. 18 óra, Kaposvár– NKA Pécs

10.14. 18 óra, Szombathely–Kaposvár

10.21. 18 óra, Atomerőmű–Kaposvár

10.27. 18 óra, Kaposvár–Sopron

11.04. 18 óra, DEAC–Kaposvár

11.11. 18 óra, Kaposvári–ZTE

11.18. 17 óra, Alba Fehérvár–Kaposvár

11.25. 18 óra, Kaposvár–Budapesti Honvéd

12.02. 18 óra, Kaposvár–Szedeák

12.09. 18 óra, OSE Lions–Kaposvár

12.16. 18 óra, Kaposvár–Kecskemét

12.20. 18 óra, Szolnok–Kaposvár