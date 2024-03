2021-ben a Vasas Óbuda legyőzésével történelmet írt a Magyar Kupában a KNRC, amely akkor először jutott a legjobb négy közé, majd a Békéscsabával szemben elveszített elődöntő után az UTE elleni bronzmeccsen aratott 3–2-es sikerével megszerezte fennállása első Magyar Kupa-érmét. A kaposvári alakulat egy év kihagyás után ismét tagja volt a legjobb négy mezőnyének, s a játékosok már-már a nyakukban érezhették az újabb bronzérmet, de végül a Fatum-Nyíregyháza állhatott a dobogó harmadik fokára tavaly, miután 0–2-ről fordított. S idén is a KNRC és a Fatum csap össze a bronzmeccsen.

A KNRC a bajnokságban nagyszerűen teljesít, hiszen a Vasas Óbuda mögött a második helyet szerezte meg az alapszakaszban. A negyeddöntőben három meccs alatt eldöntötte a négy közé jutást a Szent Benedek RA csapatával szemben, az elődöntőben pedig a Swietelsky-Békéscsabával csap majd össze. Ami a Magyar Kupát illeti: a kaposvári együttes novemberben, a Szeged ellen 3–0-ra megnyert nyolcaddöntővel kapcsolódott be a sorozatba, majd az UTE jött a nyolc között. Itt már egy jóval kiélezetebb, oda-visszavágós párharc várt a somogyiakra, akik Budapesten a Dias-Hurst-Szedmák trió ponterős játékának is köszönhetően 3–2-re nyertek, a kaposvári meccsen pedig 3–1 arányban bizonyultak jobbnak. Az elődöntőben a címvédő Vasas nem adott esélyt a KNRC-nek, mindkét összecsapáson 3–0-ra győzött, s jutott a döntőbe, míg Vincent Lacombe együttese a harmadik helyért léphet majd pályára az Érd Arénában a Fatum-Nyíregyháza ellen.

A bronzcsata hatalmas izgalmakat ígér a Fatum és a KNRC között, ha a két csapat egymás elleni mérkőzéseit vesszük alapul. A legutóbbi öt tétmeccsükből négy is 3–2-re végződött. Ebben az idényben kétszer találkoztak, mindkétszer a bajnokságban és mindkétszer a pályaválasztó csapat nyert ötjátszmában. Most semleges helyszínen, az Érd Arénában fognak. Ráadásul mindkét csapat jó formában van, így a várható izgalmak mellett minden bizonnyal színvonalas küzdelmet hoz az idei DRK Magyar Kupa Döntő női bronzmérkőzése, amelyet március 9-én, szombaton 16 óra 15 perckor rendeznek.

– A tavalyi bronzmérkőzés fájó pillanatai még élénken élnek a csapat egy részében, ezért szeretnénk most revansot venni ellenfelünkön – kezdte Tóth-Bodovics Hanna, a KNRC centere. – Új együttesünk van, amely új lendülettel érkezett erre a szezonra, de ettől függetlenül ezt a tüskét szeretnénk egy bronzéremmel feledtetni szurkolóinkkal. Egy siker a Magyar Kupában ráadásul most új lendületet is adhat nekünk. Ez a párharc sem lesz egyszerű, ezért is szeretnénk egy jó meccset játszani szombaton, hogy az itt szerzett újabb energiákat a rájátszás hátralévő szakaszán hasznosíthassuk.