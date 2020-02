Szomorkás, borús időre számíthatunk

Szerdán hidegfront okoz szeles, borús időt. Átmeneti szünetekkel, változó intenzitással, de az esti órákig újra meg újra elered az eső.

Erősödő ÉNY-i szél támad. Délután az időszakos, gyengülő esőket helyenként havas eső, hózápor válthatja. Este várhatóan megszűnik a csapadék.

Éjjel csökkenni kezd a felhőzet. A délnyugati határvidék kivételével erős, helyenként viharos (5070 km/óra) lökésekkel kísért ÉNY-i szél fúj.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel +5,

szerda délután +7,

csütörtök reggel +2 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön előreláthatólag északnyugat felől csökken a felhőzet, de délelőtt még erős lökések kísérik az északnyugati szelet. Délutánra keleten is kisüt a nap, de északkeleten, elvétve kialakulhat futó zápor, hózápor is.

– Péntekre újabb szélviharral (80-100 km/óra) kísért hidegfront érkezése körvonalazódik! Az átrobogó frontfelhőzetből szórványosan, előreláthatólag főként az északi, északkeleti térséget érintően hevesebb záporok, hózáporok alakulhatnak ki, majd csökken a felhőzet, kisüthet a nap.

– A hétvégére – még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – újabb frontrendszer érkezése most a legvalószínűbb erős széllel, térben és időben is hullámzó hőmérséklettel. Most szombatra enyhülés látszik valószínűbbnek déli széllel, napsütéssel, majd éjjel érkezhet hidegfront. Vasárnapra szeles, záporos, borongósabb idő kialakulása körvonalazódik.

– Hétfőn gyengülő légmozgás mellett kezdetben még borongós időre, elszórtan esőkre van kilátás, majd nyugat felől csökken várhatóan a felhőzet (forrás: eumet.hu)