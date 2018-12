A hagyományos recept a nyerő a bejglinél

Bejgli, mézeskalács, almás-fahéjas sütemények. Nagyüzem van a kaposvári cukrászdákban az ünnepek előtt. Van, ahol 50 éve ugyanaz a régi recept alapján készül a dió és mákos bejgli. A karácsonyi finomságért 10-20 százalékkal többet kell fizetni idén, ugyanis drágultak az alapanyagok.

Készül a karácsonyi bejgli ebben a kaposvári cukrászdában. Először összekeverik az alapanyagokat, majd ötven percet pihen a tészta és ezt követően nagy pontossággal nyújtják és belekerül a töltelék.

– A diós töltelék úgy készül, hogy dió van benne, nem dejó, a mák is mák, nem tartalmaznak semmilyen dúsítószert – mondta el Keszi László, cukrászmester.

Utána pedig megkenik tojás sárgájával, fehérjével, megböködik és 35 percet sütik a fél kilós termék esetén.

– Évente több mint ezer készül, szigorúan a hagyományos recept alapján – tette hozzá a cukrászmester.

Idén azonban egy kicsit drágább lett a diós és mákos bejgli. Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa elmondta: az alapanyag ára körülbelül 10–20 százalékkal emelkedett, főként a dióért kell többet fizetni. Ennek ellenére nem spórolnak ki semmit az édességből, sőt dúsító anyagokat sem használnak.

– Mivel nem teszünk a karácsonyi süteményekbe tartósítószert, ezért az ünnepek előtt 2–2,5 hétben készítjük el ezeket – tette hozzá Ojtó Lajos. Megjegyezte: idén is a mákos és diós bejgli a sláger, de a gesztenyés, diós-bécsi mandulás ízesítést is keresik náluk. Jól fogynak a mézeskalácsok, a puszedlik, a kalácsok és a diós, almás, fahéjas sütemények is.

A tapasztalatok szerint egyre többen az otthoni sütés helyett a cukrászdákat válasszák. Az ünnep előtti készülődés miatt sok teendőbe már nem mindig fér bele a többféle sütemény sütése.

