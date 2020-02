Álarcosok kopogtattak be a csökölyi házakhoz

Pantomim-álarcot öltve jártak házról házra a helybéliek Csökölyben kedd este. Hagyomány, hogy húshagyó kedden maskarákba lepik meg egymást, a háziaknak az a feladata, hogy ki kell találniuk, kit rejt a maszk. A maszkázás hagyománya az 1900-as évekre nyúlik vissza a somogyi településen.

Öltönyben, nyakkendőben és pantomim-álarcot húzott fiatalok és idősek kopogtak be kedd este a csökölyi házakba.

– Te vagy az Gabi? – kérdezte Bojtor Szilvia látogatóját. Addig nem szólaltak meg, míg ki nem találták, kit rejt a maszk. – Évek óta húshagyó kedden jönnek hozzánk a beöltözött csökölyiek, nem könnyű kitalálni ki is érkezik valójában – mondta el Bojtor Szilvia.

A háziasszony fánkkal készült látogatóinak, a finomságot fakanálra húzták a maskarások. – A tanárnénit mindjárt felismertük, de a sok fiatalt nehezen – mesélte Flórián Ervin, aki családjával minden évben már várja az alakoskodókat. A helyi kulturális egyesület tagjai hatodik alkalommal elevenítették fel a maszkázás hagyományait.

– Kislány voltam, akkor kéményseprőnek öltöztettek be és egy nagyon büdös fekete temperát kentek rám, aminek most is érzem az illatát az orromban – elevenítette fel Jakab Gabriella, az egyesület elnöke. Tucatnyian évről évre beöltöznek, voltak már hupikék törpikék, de cigányzenekar is.

A maszkázást korábban Versnitzer Károlyné irányításával tartották meg a településen. – 2001-ben kezdtük, tavaly adtam át a staféta botot, voltunk apácák, rabok, indiánok is – mesélte Versnitzer Károlyné. Volt, hogy a lányai udvarlóját is beszervezte, hogy nehezebb legyen kitalálni, kit rejtenek a maskarák.

Az alakoskodás, vagy maszkázás hagyománya az 1900-as évek elejére nyúlik vissza Csökölyben. – A régi időkben csak a férfiak öltöztek be és elsősorban a lányos házakhoz mentek, voltak állatjelmezben, de boszorkányként, mennyecskeként is találkoztunk velük – mondta Illés Mihályné, Bözsi néni – Akkoriban bottal, csengővel felszerelkezve kopogtak be a házakhoz, nem szólaltak meg, ha meg akarták érinteni őket, akkor fakanállal a házigazdák kezükre csaptak.