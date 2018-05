Az erdővédő kaszóiak őrzik a vizet is a rengetegben

A klímaváltozás, az egyenetlen csapadékeloszlás is hatással van a somogyi erdőkre, s persze az ember jelenléte is nyomot hagy maga után az erdős területeken. Ezért is van szükség a KASZÓ Zrt. és a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet közös projektjére. A KASZÓ-LIFE-ról kedden kezdődött nemzetközi konferencia Kaszón.

A 2013 szeptemberében indult KASZÓ-LIFE projektben megfogalmazott feladatok nagy részét teljesítették már, az eredményeket mutatták be a konferencián. A rendezvényre öt országból érkeztek előadók és érdeklődők. Előbbiek az erdő és víz kapcsolatáról, a klímaváltozás hatásairól tartottak előadásokat. – Örömünkre szolgál, hogy a KASZÓ Erdőgazdaság Zrt. és az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) alkotta konzorcium 994 ezer 126 euró támogatást nyert közös projektjére az Európai Unió LIFE+ programja keretében – mondta Galamb Gábor, a KASZÓ Zrt. vezérigazgatója. – A projekt célja a Nyugat-Belső-Somogy kistáj területén található Natura 2000 területeken a degradálódott élőhelyek rehabilitációja. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS – A projekt keresi azokat a lehetőségeket, amelyek a Natura 2000 részét jelentő Szentai erdő területén az erdők, kisebb lápos, valamint füves területek vízellátásának javítását, illetve a csapadék területen tartását célozzák, ezáltal stabilizálva a kedvező ökológiai állapotot – tette hozzá Galamb Gábor. – A munkát 2013 szeptemberében kezdtük, a tervek szerint öt év múlva zárjuk. Az úgynevezett természetmegőrzés során figyelembe vesszük a területen található növény- és állatfajok vegetációs időszakainak jellemzőit, így a legkevésbé zavarva életterüket. – A természetmegőrzés keretében kialakítjuk a Bükki víztározót, a Baláta-tó rekonstrukcióját is elvégezzük, a Kűvölgyi-tórendszert kotorjuk és két újabb tóval bővítjük – emelte ki Galamb Gábor. – Az erdő vízvisszatartási képességét növeljük, a nem őshonos, úgynevezett invazív növényeket irtjuk, a szolgálati utakat javítjuk. A projekt keretében mintegy 960 méter hosszú tanösvényt alakítunk ki két pihenőhellyel. Reményeink szerint nagy érdeklődés kíséri majd a szakembereink által vezetett túrákat, melyek során eddig nem látogatott területekre is bemerészkedünk, olyan információkkal szolgálhatunk, amik hozzájárulhatnak a résztvevők természetvédelem iránti elkötelezettségének növekedéséhez. Folytatni kell Horváth László, a KASZÓ Zrt. erdészeti osztályvezetője szerint a KASZÓ-LIFE projektre a klímaváltozás mellett az egyenetlen csapadékeloszlás, valamint a korábbi emberi beavatkozások miatt is szükség van. – Ugyanis olyan kiszáradási folyamat indult, ami az erdők egészségi állapotának romlását idézte elő – mondta. Koltay András, a NAIK-ERTI képviseletében elmondta, hogy már öt éve folynak a vizsgálatok, ám a vízállapot vizsgálata még csak kétéves. Célszerűnek tartaná együtt legalább tíz évig folytatni a vizsgálódást.