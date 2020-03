Egy hét alatt megduplázódott a krumpli ára a piacon

Felesleges most három zsák krumplit venni, hiszen tavasz van, kicsírázik – ezzel a jó tanáccsal gazdagodhattunk a piacon. Úgy látszott a kereskedőkön, hogy ők sem örülnek igazán a mára kialakult helyzetnek: az árak napok alatt meglódultak, mégis attól tartanak, hogy végül megcsappannak a készletek.

Nem volt igazi tömeg csütörtökön délelőtt a kaposvári Nagypiacon, így a vevők komótosan válogathattak, feltűnő, hogy többen egészségügyi arcmaszkban.

– Aránytalanul felment a krumpli ára – konstatálta Fenyő Árpádné, aki két teli szatyrot cipelve fejezte be a körútját. – Én szerencsére még az ősszel beszereztem egy zsákkal még 160 forint kilós áron.

Amíg néhány hete a kaposvári piacon 250 forintot kértek egy kiló burgonyáért, a somogyi kereskedők hirtelen azt tapasztalták, hogy a fővárosi nagykerekben már csak 400 forintért szerezhetik be. Ezt követték a megyei árak: a kaposvári piacon átlag 450 forintért láttunk kínálni egy kilót, egy ötkilós zsákot pedig 1750 forintért.

– Nagy a kereslet és kicsi a készlet – vázolta a helyzetet az egyik szájmaszkos kereskedő. – Én még tudok magyar krumplit szerezni, egészen az Alföldig megyek érte. A gazdának még maradt, de nincs embere, aki bezsákolja. De van már újkrumpli, uborka is.

– Csillagászati áron! – szúrta közbe a másik eladónő önkritikusan.

– Az senkinek sem jó, ha egy hét leforgása alatt megduplázódik az ár, mert akkor nem fogják elvinni az árut– ismerte be a férfi.

Krumplit, hagymát már Budapesten is alig lehet kapni, sóhajtott a másik stand mögött áruló idős asszony, Juhász Tiborné. A drága burgonyát még valóban nem sokan veszik, inkább válogatják, tapogatják.

– A spórolt nyugdíjamat már elköltöttem! Múlt héten 35 forintért vettem tojást, most 39-ért kaptam – panaszolta egy tovasiető kisnyugdíjas, de bevallotta: legközelebb is jönni fog a piacra. Feltehetően nem úgy mint eddig: az árusok azt rebesgetik, hogy hamarosan a piacra is szakaszosan engedik majd be a vevőket, mint a patikában.

Nincs tolongás, de fogy a húsáru

Fel sem nőtt szinte a sertés, már levágják! Ezzel a képpel szemléltette az egyik eladó, hogy mekkora a kereslet. A húsos pultoknál még sincs tolongás, roskadoznak a polcok a kolbászoktól és más füstölt áruktól. Bár szemmel nem látjuk ennek nyomait, Vető Ferenc eladó mégis arról biztosított minket, hogy őket is érintette egyes vásárlók spájzolási kényszere, s tartanak attól, hogy lesz-e elég utánpótlás, elég lesz-e a vágóhidak kapacitása, ha mindenki egyszerre akarja feltölteni a fagyasztószekrényét disznóhússal. Csirkehúsért többen álltak sorba, ott egy-egy nap végére a készlet 70 százaléka is elfogy mostanában.