Felháborította a csurgóiakat a kivágott fák látványa

Letarolták a fél évszázados ligetfasort Csurgón a Jézus Szíve templom parkjában. Göndics János esperes-plébános szerint azért kellett kivágni a fákat, mert néhány veszélyessé vált és a templomkertet is szeretnék megújítani.

Egy tucatnyi fát vágtak ki az elmúlt hetekben a csurgói templom mellett található parkban. Az egyház tulajdonában lévő területről cédrustujákat és hársfákat is eltávolítottak a szakemberek. A dél-somogyi városban élők közül többen is felháborodtak a látottakon.

– Sokan megdöbbentek emiatt, de nem értem, miért – fogalmazott Göndics János plébános. – Ez a fasor a Jézus Szíve templom és az óvoda között lévő mintegy huszonöt méteres térkövezett terület két oldalán állt. Egy évvel ezelőtt sétáltunk a parkban a főkertésszel, aki felvetette; mi lenne, ha megújítanánk ezt a kettős fasort. Némelyik fa ugyanis csonka volt, mert korábban visszavágták, másrészt több növény elkezdett belülről száradni, ami miatt veszélyessé vált és kárt is okozhatott volna. Ez volt az egyik alapja annak, hogy kivágtuk a fákat, a másik pedig a faültetési program. Mivel ezeréves város lett Csurgó, úgy döntött az önkormányzat, hogy ezer fát ültet a településen, mi pedig ehhez szerettünk volna csatlakozni.

– A templomkert megújítása egy pozitív dolog – folytatta a plébános. – Sajnos egyesek kígyót, békát és mindenféle csúnyát mondanak, de azt gondolom, hogy ennek más üzenete van. Szerintem örülnünk kellene annak, hogy az ezeréves városban, a templomkertnek egy része teljesen megújul. A tervek szerint a templomunkhoz illő, szimbolikus fákat ültetünk majd el. Olyan növényt, mint például vérszilvafát, amely öt méternél magasabbra nem cseperedik. Nagyon jó ötletnek tartottam, amikor a főkertész felvetette a park megújítását. A tervet egyeztettem az egyházközségi képviselő-testülettel, de a polgármesterrel is tárgyaltunk erről még januárban. Ez egy abszolút megtervezett folyamat volt – tette hozzá Göndics János.

Az esettel kapcsolatban megkerestük Füstös Jánost, Csurgó polgármesterét. A településvezető megerősítette a plébános szavait és elmondta: a fakivágások miatt nem kellett engedélyt kérni az önkormányzattól, hiszen hiába közterületi fákról van szó, a liget a plébánia tulajdona.

– Ennél lényegesen több fát szerettek volna kivágni – hangsúlyozta Füstös János. – Mi azonban arra kértük a plébánost, hogy gondolja ezt át és csak pár fát vágjanak ki. Úgy vélem, ennek az ügynek több olvasata is van. Egyrészt megkeresett minket a plébános, hogy szeretnék megújítani a templomkertet, mi igyekeztünk ennek eleget tenni. Másrészt, egyre szélsőségesebb az időjárás és a veszélyes fák kárt is okozhatnak az épületekben. A harmadik oldala pedig, hogy elindítottunk egy programot, amelynek keretében ezer fával gyarapszik idén a település, így a régi fák helyére újak kerülhetnek – fogalmazott Füstös János.

A helyiek azonban nem nézik jó szemmel a letarolt parkot. Deres János, aki képeket is készített a megritkított ligetről, elmondta: sokakat megbotránkoztatott az eset, hiszen ez egy közkedvelt fasor volt a városban.

Gázolaj irtotta ki az Újszülöttek ligetét, keresik a rendőrök az elkövetőt

Zamárdi Gázolajjal mérgeztek meg több fát is Zamárdiban, az Újszülöttek ligetében. Az esetre úgy derült fény, hogy az elmúlt hónapokban elkezdetek sorvadni a növények, ezért az önkormányzat igazságügyi szakértőt kért fel arra, hogy kiderítse, mi okozhatta a fák pusztulását. Csákovics Gyula polgármester megkeresésünkre elmondta: a vizsgálat megállapította, hogy a liget talajában a megengedettnél harmincnégyszer több kőolajszármazék van. – Másodszor rongálták meg a ligetet – fogalmazott a település vezetője. – Öt évvel ezelőtt közvetlenül a fák tövéhez locsolt valaki gázolajat, illetve ketté is törte a fákat. Azt gondolom, hogy mindkét eset sunyi, alattomos cselekedet volt. A most megmérgezett fákat kivágjuk és kicseréljük a talajt, nehogy befolyjon a szennyeződés a Balatonba, hiszen nyolcvan méterre van a liget a víztől. A tervek szerint, ahogy végeznek a szakemberek a földmunkákkal, új fákat ültetünk és be is kamerázzuk majd a területet. Ismeretlen tettes ellen egyébként feljelentést tettem a rendőrségen – tette hozzá Csákovics Gyula.