Olyan világot igyekszik a gyerekek elé tárni, amelybe belépve a rajzoló is jól érezné magát

Vidéki rajzolóként nem könnyű megállni az embernek a helyét a gyermekkönyv készítés világában. De magyarként sem, hiszen a kiadók meghökkentő technikákat alkalmaznak a költségek minimalizálására.

– Több kiadó is indiai rajzolókat alkalmaz – mondta Őszi Zoltán, somogyi rajzoló. – Nem tudom kicsodák ők, de sokkal olcsóbban dolgoznak, mint az egyébként is alulfizetett hazai kollégák és relatíve gyorsan teszik ezt.

A másik megoldás, hogy szabad felhasználású grafikákat vásárolnak a kiadók, internetről letölthető képeket. – Fillérekért megvásárolják ezeket és ebből állítanak össze egy mesekönyvet – osztotta meg Őszi Zoltán a tapasztalatait. – Így pár ezer forintból megvan egy mesekönyv illusztrációja.

A somogyi rajzoló szerencsésnek mondhatja magát, mert olyan kiadóval hozta össze a sors, amely igyekszik folyamatosan munkát adni a hazai rajzolóknak is. Így lehet az, hogy négy gyerekkönyv is megjelent rajzaival. No és persze azért, mert az Őszi-féle stílust kedveli a kiadó. Pedig nem könnyű úgy rajzolni, hogy az a gyerekeket megfogja, sokszor túl művészi látásmódot alkalmaznak az illusztrátorok.

– Manapság nagyon sok a művész beállítottságú rajzoló hazánkban – vélekedett Őszi Zoltán. – Olyan rajzokat készítenek, amelyekkel inkább saját magukat valósítják meg és azzal nem foglalkoznak igazán, hogy a gyerekeknek tetszik-e. Így lehet az, hogy sok a szürke, csúnyán megrajzolt, depressziós figura. Én mindig azt az elvet követem, hogy olyan világot igyekszem rajzolni, amelybe ha beléphetnék, ott jól érezném magamat. Példaként említette Rusz Líviát és Dargay Attila rajzait.

Habár most adtak ki négy könyvet is rajzaival, Őszi Zoltán már újabb feladaton munkálkodik. Ezúttal Mátyás királyról szóló mesékhez készít illusztrációkat, ám az igazságos király alakját papírra vetni nem könnyű feladat. – Elküldtem már több tervet is a kiadónak, de még nem találkoztak az elképzeléseink – mondta. – Mátyás király nehéz, mert van róla képünk, amit szépen kialakítottak a Mátyás népmesék és a rajzfilm. Neki egyszerre kell lennie egy legénynek, ugyanakkor egy jó kiállású, bölcs királynak. A kettőt összehozni igazi kihívás. S az sem mindegy, hogy a köztudottan nagy orrát miként jeleníti meg a rajzoló. S persze fontos, hogy mindez a gyerekek tetszését is elnyerje. Hiszen az olvasni még nem tudó kisgyermekeknek a meseillusztráció pluszinformációkat ad a történetről, segít a képzelőerő fejlesztésében is – mondta Őszi Zoltán.