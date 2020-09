Óriás gombával és hatalmas szilvával szemeztünk a piacon

Kevés vásárlót csalogatott ki a piacra a hűvös, őszies idő pénteken délelőtt.

Akik azonban kilátogattak, biztosan nem csalódtak, hiszen az árusok standjain szebbnél-szebb zöldségek és gyümölcsök sorakoztak. Földesi Gáspár eddei őstermelő négy fajta körtét kínált, ezért 500 és 650 forintot kért el kilónként. Kertjében más is megtermett, amiből szintén hozott ki néhány ládával. A vöröshagymáért 300-350 forintot, a liláért négyszázat, a krumpliért kétszázat, míg az illatos szőlőfürtökért ötszáz forintot kellett fizetni.

Pár méterrel arrébb egy másik őstermelő kukoricát árult. A somogyaszalói csövesért nem kellett mélyen a zsebbe nyúlni, hiszen mérettől függően száz és százharminc forintba került. Mézédes dinnyét is még mindig lehetett kapni a piacon. A szuloki földben termett mag nélküli sötétért, illetve a csíkos görögért, kilónként kétszázat kértek el. Kristóf Katalin termelő szerint bár nehezen indult be a késői érésű dinnye szezonja, most nem győzik szedni, annyi terem. Ezért még a jövő héten is biztosan árulnak a lédús gyümölcsből. Dióbelet is lehetett kapni, ennek kilójáért 2200 és 2900 forintot kértek el.

Nem lehetett észrevétlenül elmenni a hatalmas szilvák mellett sem. Az egyik idősebb árus asztalánál csak úgy sorakoztak a lilás-kék gyümölcsök, amelynek kilója hatszáz forintba került. Gombából is akadt bőven a piacon. Az óriási vargányákat – fajtától függően – 3000, 4000 forintért lehetett kapni. A rókagombáért kilónként 6000 forintot, a galambicáért kétezret, míg a tuskógombáért csomónként hatszázat kellett fizetni.