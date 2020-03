Sárkányt idomítottak a Galerius medencéjében

A tanmedence nem a Sió, de legalább az a vizes közeg, ahol az evezősök jól érzik magukat. A tél végére felerősödött vízre vágyódás meg is látszott az első siófoki medencés sárkányhajó verseny mezőnyén, hiszen teljes erőbedobással lapátoltak a csapatok a medencében, ami nem sokkal hosszabb, mint a hajó, amiben ültek.

Tizenöt amatőr csapat nevezett a szombati megmérettetésre, aminek a helyszíne a siófoki Galerius fürdő volt. A vizes élményeket nyújtó komplexum tizennégy éve nyitott, de arra még nem volt példa, hogy az egyébként 16 méteres tanmedencében egy közel 13 méter hosszú hajó ringatózzon. A medencés versenyeknek van előzménye, több hazai fürdőben is rendeztek már hasonlót. Balogh Renáta, a fürdő vezetője egy zalaegerszegi versenynek volt korábban szemtanúja, amit annyira jó ötletnek tartott, hogy egyáltalán nem bánta, amikor a siófoki Kajak-Kenu Sportegyesület a Galeriusba álmodta meg az első medencés versenyét.

A helyszín adottságaihoz igazodva az úszómedencében egyetlen sárkányhajóban küzdöttek az ellenfelek mégpedig úgy, hogy a két hat fős csapat egymással szemben foglalt helyet a hajóban így az nyerte a futamot, amelyik erősebben húzott, ezáltal gyorsabban mozdította el a hajót a jelölő bójákhoz képest. Kardos László egyesületi elnök szerint az ilyen megmozdulások amellett, hogy fokozzák az evezős sportok iránti érdeklődést, nagyon is komolyak, ami a résztvevők küzdelmén meg is látszott.

Az amatőr indulók között a helyi egyesületben nevelkedő gyerekek mellett, a máskor a partról szurkoló szülők is kipróbálhatták magukat, de volt olyan céges csapat, amelynek tagjai még evezőszűznek számítottak. A végeredményt ez mit sem befolyásolta, hiszen a felnőtt kategóriát meg is nyerték a fiúk az őket irányító női csapattag irányításával, vagy ahogy ők mondták: a főnök a házisárkány volt. Noha az indulók felé az egyetlen részvételi kitétel éppen az volt, hogy legalább egy nőtagot kell számlálnia a csapatnak, azért volt olyan hatos is, ahol ennek az ellenkezője valósult meg és férfi tag került kisebbségbe. Kovács Adrienn, az egyik női csapat tagja azt mesélte, ők korábban a Nemzeti Regattákon már szereztek némi tapasztalatot a sárkányhajózásban, de a medencés verseny így is unikális volt számukra.