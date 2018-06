Új útra lépnek az új színházi évadban

Hivatalosan is bemutatták a Csiky Gergely Színház 2018/2019-es új évadjának darabjait a Művész kávézóban, az Együd Árpád Kulturális Központban pénteken.

Izgalmas évad jön, mert új útra lép a színház – ígérte Fülöp Péter frissen kinevezett színidirektor. Kissé későn hirdettek évadot, mert megvárták, hogy a közgyűlés felhatalmazását adja a munkához. Az új színházépületbe visszaköltözve magasabb művészeti igényességű munkát kezdenének, hogy elmondhassák: a kaposvári színházban megint valami más történik, mint máshol.

Olt Tamás művészeti igazgatóként dolgozik, de az eddigi művészeti tanácsadó, Bozsik Yvette sem szakad el a színháztól, rendező-koreográfusként lesz velük. Az új évad kettejük közös munkája lesz.

– A törzsbérletes közönségünk 100 százalékban kitartott mellettünk, és az új évadban visszanyerhetjük azokat, akik elpártoltak tőlük – mondta Fülöp Péter. – Azzal kalkulálunk, hogy a jövő évad közepén a műszaki átadás megkezdődhet az új épületben.

Olt Tamás ismertette az új évadot. 2006-ban az első kaposvári színész osztályban végezett az egyetemen, Babarczy László volt az osztályfőnöke. Talán ennek köszönhetően tudta visszacsábítani Babarczyt egy rendezésre.

Tamási Áron: Énekes madár című székely népi játékával nyitják az évadot, amit Béres László jegyez. Béres mellett Tasnádi Csaba is először dolgozik Kaposváron, ő a Tanulmány a nőkről című darabot viszi színpadra, ami zenés sikerfilm volt egykor Darvas Iván és Bodrogi Gyula szereplésével. Ebb-Fosse: Chichago-ja következik, a musicalt Bozsik Yvette rendezi és koreografálja. Ezután Kéri Kitty rendezi Schiller Stuart Mária című drámáját. Babarczy Moliére: A nők iskolája című komédiáját állítja színpadra. A stúdióban Gombos Péter: Osztály vigyázz! című darabját Fándly Csaba rendezi. Olt Tamás saját művével, a Csiky számára írt Korai menyegzővel jelentkezik. Rajkai Zoltán egy filmadaptációt rendez, a mű Jack Nicholson Palos Vedres című regénye alapján készült.

Kérdésünkre Fülöp Péter megerősítette, hogy miniszteri biztossá nevezte ki Fekete Péter kulturális államtitkár. Ezt nagy kihívásnak, egyben lehetőségnek tartja a kaposvári színház számára. A konkrét feladatait még nem ismeri.

Fiatalok érkeznek Két új taggal bővülnek az évadban: Szabó Nikolett és Benedek Dániel csatlakozik a társulatot, akik Uray Péter osztályában végeznek a Kaposvári Egyetemen. Más színházak is versengtek értük, a Nemzeti Színházba hívta őket Vidnyánszky Attila, de végül Olt Tamás felkérését fogadták el. Azért döntöttek így, mert egyetértenek a céljaival és úgy vélik, hogy nagyobb lehetőséghez jutnak a Csikyben. Ismerős közegbe érkeznek, hiszen sokat dolgoztak már színészhallgatóként a teátrumban. Életerősnek és ambiciózusnak tartják magukat, és szeretnének minél több csodás pillanatot okozni a nézőknek. Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika címszerepében mutatkoznak be az új évadban.

Női gondolat Bozsik Yvette-tel

Generációváltás zajlik Kaposváron, erősítette meg Bozsik Yvette. Tavaly öt, az idén két új fiatal színész érkezett, és fiatal rendezőket is felfedeztek, mint Rajkai Zoltán, akinek élete első rendezésének adtak helyet. Az 1-5 éveseknek szóló csecsemőszínház megjelenítése is Bozsik Yvette nevéhez fűződik, ez az új évadban is nagy hangsúlyt kap. Itt a női gondolat és a női rendezők kapnak teret. Az évadban Gulyás Anna rendezi és koreografálja Oleg Kuzovkov: Mása és a medve című darabját. Bozsik Yvette egykori tanítványa nagy hírnévnek örvend, ezért szeretnék szorosabb szálakkal kötni a színházhoz. Bozsik Yvette maga is rendez egy csecsemőszínházi darabot, amely az együttese és a Csiky kooprodukciója.