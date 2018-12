Ünneplős karácsonyt terveznek a somogyiak

Somogyban is egyre inkább szokássá válik, hogy a karácsony fő mozzanata nem az ünnepi előkészítése, hanem az ünneplés. Számos étteremben van nagyüzem karácsonykor, hiszen egyre többen rendelik meg az ünnepi asztalra szánt ételt.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Képzeljük el a karácsonyt súlyos lisztes tepsik emelgetése nélkül. Vagy anélkül, hogy a rántott húsnak előkészített forró olaj szaga a háziasszony frissen vágott frizuráját átjárná, s a folyamatos ingázás nélkül a konyha és az étkező asztal között. Ez nem álom, hiszen ma már szinte minden vendéglátó egység kínál segítséget a háziasszonyoknak karácsonyra. Mégpedig úgy, hogy akár az egész ünnepi menüt meg lehet rendelni étteremből. Nem kell aggódni így, hogy időben elkészül -e az ebéd, vagy a vacsora, s energia befektetéssel sem jár.

Halászlé, töltött káposzta és sültes tálak is szerepelnek a kínálatban a kaposvári Turul Étterem és Panziónál. – Évről-évre aktívabbak a vendégeink – mondta el kérdésünkre Nagy Gyula, az étterem tulajdonosa. – Az emberek nem küzdenek a konyhán, hanem segítenek saját magukon és megrendelik az ételt. Így nem kell trappolni a konyhában.

Többféle tálat választhatnak azok, akik megkímélik magukat a főzési stressztől: halas, pulykás, sertéses sült-hús tálak is szerepelnek az ajánlatban.

– Az idei év egyelőre szolidabbnak tűnik – fogalmazott Nagy Gyula. – De mindig vannak olyanok, akik az utolsó pillanatban kapnak észbe, úgyhogy még huszadikáig lehetnek újabb rendelések.

Merthogy ebben az étteremben addig vesznek fel újabbakat, a finomságokat pedig december 23-án vagy szenteste napján vihetik el a vendégek.

Ez a jellemző Marcaliban is: a Mézes Mackó Étterem és Cukrászda folyamatosan fogadja a rendeléseket. – Egyre többen kérnek kész ételt karácsonyra – mondta érdeklődésünkre Pécsi Józsefné, a Mézes Mackó Étterem tulajdonosa. – Vannak nyugdíjasok, akik csak két főre és családok, akik nyolc-tíz főre rendelnek.

Pécsi Józsefné azt mondta, az ünnep közeledtével jelentősen megnő a munka az étterem konyháján. Az elviteles ételek forgalma akár tízszeresére is emelkedhet.

Dél-Somogyban a kocsonya is jól fogy

A karácsonyi menü kiváltása éttermi étellel már széles körben elterjedt, igaz kicsivel szolidabb a forgalom a megye délebbi részein. A barcsi Gurító Csárdában is fogadnak karácsonyi megrendeléseket. – Öt éve nyitottuk az éttermet és három éve veszünk fel előrendeléseket karácsonyi halészlére és kocsonyára – mondta a családi étterem társtulajdonosa Presing-Dombi Regina. – Ezek elkészítése hosszadalmas lenne, ezért inkább megrendelik.

A meghirdetett akciónak sikere van a vendégek körében, hiszen ők is szívesebben könnyítik meg saját dolgukat, mintsem a konyhában robotoljanak.

Ilyenkor még hús tálakat is kérnek a barcsi vendégek, azokat jellemzően karácsony első napjára rendelik meg, s viszik el. Presing-Dombi Regina elmondta: a karácsonyi forgalom nem kiugró tétel a Gurító Csárda forgalmában, azonban a menedzsmentnek fontos, hogy a vendégek tudják, számíthatnak a segítségükre ünnepkor is.

