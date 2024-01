Az 1981 óta működő társaságnak jelenleg 220 tagja van, háromnegyedük elmúlt 70 éves, de például Boross Péter volt miniszterelnök, és többen is 90 felettiek, a volt kaposvári Karpov Ferenc pedig már a 100. életévét is betöltötte. Minderről Németh Ilona elnök beszélt lapunknak, aki az elmúlt félév gazdag programkínálatáról is szót ejtett. Elmondta, hogy ápolják somogyi gyökereiket, s hogy jobban megismerjék a települések életét Ádándon, Karádon, Látrányban és Somogytúron is rendeztek kiállítást, amelyek megnyitóján általában a polgármesterek mutatták be lakóhelyüket és beszéltek a tervekről is.

A kör tagjai bekapcsolódtak a helyi rendezvényekbe, részt vettek többek között falunapon és szüreti mulatságon is. Ugyancsak a szülőföldhöz való kötődés erősítését szolgálták a kirándulások Somogy szép tájaira.

A covid alatt hátrányos helyzetű családoknak, tavaly négy civil szervezetnek, egy állami gondozott tanulónak és a börgöndi tragédiában megégett karádi családnak nyújtottak anyagi támogatást, míg Nagymamám is így főzte elnevezéssel díjat is alapítottak. – Sokféle igény, sokrétű érdeklődés jellemzi a tagságot, nagyon sok programot ők kezdeményeznek, nekem csak koordinálni, szervezni kell – emelte ki Németh Julianna.