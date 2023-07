Tizenhét műsorszámnak, a kórusok mellett négy szólistának is tapsolhatott a több mint kétszáz fős közönség. Kerekesné Pytel Anna karnagyot, nyugdíjas tanárt, a somogyi ének-zene oktatás kiemelkedő alakját is sikerült elvarázsolniuk. – Büszkeséggel tölt el, hogy a szépkorú társaim amellett, hogy az élet számos területén szolgálnak szeretettel, ebben a műfajban is emlékezeteset alkottak – mondta lapunknak. – Méltó volt az eseményhez a „Közel az úrhoz” elnevezés, példaértékű volt a résztvevők felkészültsége, és hogy régi gyűjtésű, kevésbé ismert egyházi énekeket is bevettek a műsorukba. Külön is elismerésre méltók azok az énekkarok, amelyek szakember segítsége nélkül is igényes, sokszínű összeállítással álltak a közönség elé, és a szólisták is diszkréten, hívő lélekkel adták elő a dalaikat.

Hogy a találkozó ezúttal is elérte célját, azt a fegyelmezettség, a mindvégig egymásra figyelés, az arcokon tükröződő csendes áhítat és derű bizonyította, míg a meghívottak – köztük Bíró Norbert, a somogyi közgyűlés elnöke és Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere – a rendezvény egyediségét és közösségformáló erejét emelték ki. Zárszóként Stikel János elnök megköszönte a közreműködők segítségét, külön kiemelve a Kaposvár Dalárdának az előkészítésben és a lebonyolításban vállalt szerepét, majd valamennyi részvevőnek a szövetség emléklapját adta át.

– Az ökumenizmus szellemisége számunkra azt jelenti, hogy világnézettől, vallási hovatartozástól függetlenül közelebb kerüljünk egymáshoz, érezzük az egymásrautaltságot, és hogy erősödjenek az emberi kapcsolataink. Őszintén remélem, hogy a mai rendezvényünk is megfelelt mindezen elvárásnak, mint ahogy az egyéb programjainkkal is szépkorú társaim mindennapjait kívánjuk derűsebbé, elviselhetőbbé tenni – hangsúlyozta.

Petró: ismerjük meg egymás hitét!

Stikel János, a somogyi nyugdíjasszövetség elnöke a megnyitójában János apostol korinthusiakhoz írt első leveléből idézve a szeretet örökkévalóságát mint a rendezvény legfőbb üzenetét emelte ki. Petró László református lelkész is rendkívül elismerően beszélt a találkozóról, a gyönyörű dalok mellett az esemény fontos hozadékának tartva egymás vallásának és egyházának jobb megismerését, mint ahogy ezt a célt szolgálta a rendezvény elején tartott tájékoztatója is az 1908-ban átadott templom történetéről.