Kellemes tavaszi időnk lesz, húsz fok feletti hőmérséklettel

Csütörtökön Somogyban megmarad a frontoktól és csapadéktól mentes, kifejezetten kellemes tavaszi időjárás.

A hőmérséklet már mindenütt elérheti, kevéssel meghaladhatja a 20 fokot. Éjszaka is marad a csendes, eseménytelen, derült időjárás. Fagy már sehol nem valószínű.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel +3,

csütörtök délután +21,

péntek reggel +6 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken megközelíti országunkat egy gyenge hidegfront. Hatására kissé élénkebb É-i szél mellett már több gomolyfelhő jelenhet meg. Elvétve kialakulhat gyenge záporeső is, de nem lesz jellemző a csapadék. Északon csökken kissé a hőmérséklet.

– Szombatra árnyalatnyit csökkenhet a hőmérséklet, de így is az évszakos átlagnál melegebb időre van kilátás. Fátyol és gomolyfelhők zavarhatják időről-időre a napsütést. Csapadék nem hullik.

– Húsvét vasárnap alapvetően meleg idő ígérkezik, kora nyárias hőmérsékletekkel. A napsütést az eddiginél kissé több fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja meg, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű.

– Húsvét hétfőn megerősödő délnyugati szél mellett, változóan napos-felhős, meleg, kissé fülledt időre van kilátás, elszórtan záporesővel, néhol zivatarral. Éjjel markáns hidegfront érkezhet.

– Keddre hidegfront okozta időjárás változás most a legvalószínűbb erős széllel, jelentős lehűléssel, többfelé csapadékkal. A részletek még bizonytalanok. (forrás: eumet.hu)