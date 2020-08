Élménybirtok: Rád rád vár!

A félelem nem lehet az úr, a koronavírus-járvány enyhített egy kicsit a szorításán, éledezik az egyik legnagyobb csapást elszenvedett ágazat, a turizmus és vendéglátás.

Ezért is jó hír, hogy újra családok „szállták meg” Rádpusztát, akiket már az ebédnél is élő cigányzene vár! Persze nem ez az egyetlen vonzerő az egyediségével is megragadó Gasztro Élménybirtokon. Közel a Balaton, s mégis távol, a rádi tavak és szőlők ölelésében egy igazi kincs várja a pihenni, kikapcsolódni vágyókat.

A X. század közepén már lakott somogyi településről a királyok is beszéltek. A monda szerint az elvezése is István feleségének, Gizellának Magyarországra érkezéséhez kötődik. Az ő hőn szeretett bajor lovagjának fiáról, RÁD-ról nevezték el a települést.