Vírusirtó gép tisztítja a kaposvári megállókat

Egy magasnyomású, légforgatásos készülék, ami ugyanazon az elven működik, mintha egy kerti permetezőt akasztanának az ember hátára csak tízszer akkora teljesítményű.

Így magyarázta el Tóth István növényvédelmi szakmérnök annak a gépnek a működését, amellyel Kaposvár 104 fedett buszmegállóját fertőtlenítik néhány nap alatt Szita Károly polgármester rendeletére. Ebből a berendezésből a kaposvárin kívül mindössze kettő van az országban, méghozzá Debrecen környékén.

A teherautó vadonatúj, keveset dolgoztak vele, a permetezőegység fogyasztása gazdaságos. Eredetileg hárs, vadgesztenye és juharfák permetezésére használta a helyi növényvédelmi cég, de most minden költség nélkül felajánlották a vírus elleni védekezéshez. Rendkívül hatékony, mert a mikrocseppek a legkisebb résekbe is behatolnak, így elérik a vírust. A közegészségügy által engedélyezett fertőtlenítőszert alkalmaznak a közterületen. A Rákóczi FC hasonló elven működő berendezését is csatasorba állítja a város rövid idő múlva.