Szívébe zárta a klubot és a várost Tálas Zsuzsanna

Tálas Zsuzsanna a csonka szezon ellenére sem elégedetlen, s szívesen maradna a következő idényben is az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttesében.

A női röplabda Extraligában éllovas 1. MCM-Diamant Kaposvár honlapja videós interjút készített az együttes és a magyar válogatott csapatkapitányával, Tálas Zsuzsannával.

– Nagyon rossz, hogy mindannyian beszorultunk a saját házunkba, lakásunkba, de persze próbálok pozitív maradni, próbálom ennek is a jó oldalát nézni – mondta a csapatkapitány. – Mely jelen esetben az: a családom és én is egészséges vagyok, és várom, hogy megoldódjon ez a helyzet. Az alapozásról még túl korai lenne beszélni, hiszen azáltal, hogy nem tudunk edzőterembe menni, így nem tudok jelentős súlyokkal dolgozni, így maradnak a gyógytornás, illetve a saját súlyos feladatok. Szerencsére sok edzővel dolgoztam együtt, így nagy a repertoár, amiből választhatok.

Tálas Zsuzsanna beszélt a szerb légiósokkal, ők kéthetes karanténban vannak, de természetesen tartja a kapcsolatot a magyar társaival is, ők is próbálnak edzésben maradni.

– Amíg ki tudnak menni, addig eljárnak futni – tette hozzá a Székesfehérváron született röplabdázó. – Számunkra a jelenlegi eredmény él, azaz mi vezetjük a tabellát és ezt így is könyveljük el. Az már más kérdés, hogy egyelőre nem ez a hivatalos végeredmény, emiatt egy kicsit csalódottak vagyunk, ahogy amiatt is, hogy rengeteget készültünk a rájátszásra, mindenkinek az lebegett a szeme előtt, hogy egy olyan hónap következik, ahol minden második, harmadik nap topon kell lenni. Bennünk volt egy pozitív löket, ami sajnos most bennünk is maradt. Emiatt is nehezebbek a hétköznapok, hiszen nem tudunk mit kezdeni magunkkal, ezért jelentős hiányérzet van bennünk. Ilyenkor persze rájövünk, hogy valaki épp az olimpiára készült volna, s az ötkarikás játékok elmaradnak, s emellett eltörpül a mi hiányérzetünk.

Három mérkőzés volt még vissza az alapszakaszból és még az sem dőlt el, mely csapatok kerülnek be a legjobb négy közé.

– Ha minden úgy alakult volna, akkor akár még az UTE is bejuthatott volna – hangsúlyozta a huszonhat esztendős sportoló. – Az is kérdéses volt, hogy meg tudjuk-e tartani az első helyünket, de mi úgy számoltuk, hogy igen, s arra készültünk, hogy a Békéscsaba lesz majd az elődöntőbeli ellenfelünk. S mivel nekünk nagyon feküdt eddig a viharsarkiak játéka, így azt vártunk, hogy bejussunk a fináléba, ahol pedig szerintem a Magyar Kupa-győztes, Bajnokok Ligájában is szerepelt Vasas Óbudával kerültünk volna össze. A piros-kékek szintén nem tudtak jól teljesíteni ellenünk, hiszen eddig mindig – idegenben és itthon is – legyőztük őket. De ki kell emelni, a playoff már egy teljesen új szituáció, mert kettő-három naponta meccs van, ráadásul mindig ugyanaz az ellenfél. Ilyenkor kérdés, ki tud újat húzni, stabilabban játszani, s mi ezt tudtuk volna hozni. Nem véletlenül edzettünk ennyit… Természetesen még nagyon sok a „ha”, s mivel ugye a sportban nem érvényes ez a szó, ezért nagy a bizonytalanság.

Bármi is történjen, történelmi szezont futott a Diamant

Tálas Zsuzsanna beszélt a Kaposváron töltött idejéről és a városról is.

– Nekem csak jó élményeim vannak és csak jót tudok mondani a klubról, a városról és a csapattársaimról – hangsúlyozta a magyar válogatott feladó. – Még ha így is lesz vége a szezonnak, akkor is abszolút pozitívan zártam le a szívemben ezt az időszakot. Tehát semmi okom sincs arra, hogy váltsak a következő szezonban.

A kiváló játékos ezután üzent, s nemcsak a szurkolóknak, hanem mindenkinek.

– Remélem, jövőre is velünk tartanak a szimpatizánsaink és mielőbb újra találkozhatunk a Kaposvár Arénában – emelte ki. – Azt kérném mindenkitől, hogy maradjon otthon, vigyázzon magára és a családjára is, s tartsák be a higiéniai előírásokat és az előírt szabályokat.