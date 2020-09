Kellemes, fátyolfelhős időre számíthatunk

Szombaton erősen fátyolfelhős, szűrt napsütéses idő várható, de kellemesen alakul a hőmérséklet, és gyenge, vagy mérsékelt lesz a légmozgás.

Csapadékra nem kell számítani. Éjszaka is eseménytelen idő lesz, az előző éjjelnél kissé már mérsékeltebb lehűléssel.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 23,

szombat reggel 9,

szombat délután 23,

vasárnap reggel 9 fok körül alakul.

A hazánk fölött áthaladó hidegfront kelet felé távolodott el a Kárpát-medencétől, mögötte több fokkal hűvösebb levegő áramlik térségünk fölé, és a szél is mérséklődik. A legjellemzőbb tünetek fejfájás, migrén, fáradékonyság. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap, hétfőn és kedden alapvetően napos, csapadékmentes, egyre melegebb, kellemes idő várható. Időről-időre megélénkül a délkeleti szél. Enyhülnek az éjszakák is.

– Szerdán, csütörtökön is folytatódik az átlagosnál több fokkal melegebb időjárás, de már több lehet a felhő, és itt-ott előfordulhat kevés eső, záporeső is. (forrás: eumet.hu)